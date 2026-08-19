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В Латвии предупредили о фейковом видео Euronews: что на самом деле произошло на учениях Baltic Trust 26 0 616

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Baltic Trust 26
ФОТО: пресс-фото

Министерство обороны Латвии предупредило о новой волне дезинформации вокруг международных учений Baltic Trust 26. В соцсетях распространяется поддельный видеосюжет, стилизованный под репортаж Euronews, в котором ложно утверждается о гибели военнослужащих во время учений.

Министерство обороны Латвии заявило о распространении очередной кампании дезинформации, связанной с международными военными учениями Baltic Trust 26. В социальных сетях появился видеоролик, оформленный так, чтобы создать впечатление, будто он подготовлен телеканалом Euronews.

В ролике используются логотип телеканала, характерное оформление и монтаж, а также реальные кадры военных учений в Латвии. Авторы видео утверждают, что во время маневров якобы погибли солдаты, однако Министерство обороны подчеркивает: эта информация не соответствует действительности.

Для придания ролику правдоподобия в него включили фрагмент выступления командующего Национальными вооруженными силами Латвии Каспарса Пуданса. В фейковом сюжете создается впечатление, что он объявляет о приостановке учений после трагического инцидента.

На самом деле этот видеофрагмент был записан 7 февраля 2025 года на пресс-конференции в здании Кабинета министров. Тогда Каспарс Пуданс вместе с тогдашним премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главнокомандующим Вооруженными силами Швеции Михаэлем Классоном объявили об укреплении сотрудничества между двумя странами и размещении в Латвии более 500 шведских военнослужащих в рамках НАТО.

Подобный прием — использование реальных кадров вне их первоначального контекста — является одним из самых распространенных способов создания убедительных фейков. Это позволяет сделать ложную информацию более правдоподобной.

По данным издания Latvijas Avīze, на этот раз дезинформация отличается от многих предыдущих подобных кампаний. Если раньше подобные сообщения в основном были направлены на дискредитацию НАТО или латвийской армии в целом, то теперь авторы фейка пытаются связать вымышленную гибель военнослужащих с украинским солдатом, тем самым усиливая эмоциональный эффект и создавая дополнительный повод для распространения ложной информации.

Как отмечает издание, аналогичные публикации с одинаковым текстом распространяют в социальной сети X аккаунты с названиями Military Summary, Jack Straw и другие. Некоторые из них позиционируют себя как аналитические ресурсы по военной тематике и имеют синюю отметку верификации, однако сегодня такая отметка уже не подтверждает достоверность публикуемой информации или принадлежность аккаунта реальному человеку.

Министерство обороны призывает критически относиться к подобным публикациям и проверять информацию по официальным источникам, особенно если речь идет о событиях, связанных с национальной безопасностью и военными учениями.

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#НАТО #Латвия #безопасность #социальные сети #дезинформация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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