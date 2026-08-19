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Зачем они сделали это? Часть оппозиции решила помочь премьеру 1 504

Политика
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс и Шуваевс

Кулбергс и Шуваевс

Закон о стабилизации (спасении) национальной авиакомпании будет принят уже завтра.

Попытка "зеленых крестьян" политически "подвесить" премьера Андриса Кулбергса в связи с "вопросом airBaltic" не удалась - на помощь главе правительства пришли оппозиционные депутаты от фракции "Прогрессивные", которые, по слухам, еще вчера, накануне сегодняшнего заседания комиссии Сейма по бюджету и финансам, сообщили премьеру о своей готовности поддержать план стабилизации национальной авиакомпании. Поэтому сегодняшнее заседание комиссии прошло без сюрпризов - "зеленые крестьяне" голосовали "против", а депутаты от фракции "Прогрессивные" - "за", вместе с представителями "Нового Единства", Нацобъединения и Объединенного списка. Нет никаких сомнений, что соответствующий законопроект по airBaltic будет завтра принят в окончательном чтении и на внеочередном пленарном заседании. "Против" голосовали также депутаты "Латвия на первом месте".

Почему же "прогрессивные" так поступили? На то есть три причины. Первая - "прогрессивные" в течении почти трех лет, то бишь в правительстве Силини, отвечали за министерство сообщений и таким образом тоже несут ответственность за сложившуюся в airBaltic финансовую ситуацию. К тому же это они с пеной у рта еще в апреле убеждали коллег по Сейму поддержать выдачу срочного кредита в размере 30 миллионов. Было бы странно, если бы "прогрессивные" сейчас отказались проголосовать за продление срока возврата этого кредита. Вторая причина - зная, что входящие в коалицию "зеоеные крестьяне" ушли в отказ, то есть не будут голосовать за закон об airBaltic, "прогрессивные" воспользовались возможностью, чтобы, с одной стороны, вбить клин между правящими, а с другой - сделать "задел на будущее", показать Кулбергсу и Ко, что "прогрессивные" могут быть предсказуемыми партнерами. Третья причина: значительная часть электората "прогрессивных" - это молодые люди, которые активно путешествуют и допустить банкротства авиакомпании в преддверии выборов "прогрессивные" не рискнули...

В любом случае, Кулбергс заручился поддержкой большинства для принятия закона о стабилизации авиакомпании в срочном порядке, в двух чтениях. Однако у правящих нет конституционного большинства, чтобы можно было сразу же принять закон и президент не мог бы возразить - документ сразу бы вступил в силу. Видимо, сегодня и завтра утром премьер будет уговаривать "зеленых крестьян" передумать и тоже поддержать законопроект. Впрочем, едва ли "зеленые крестьяне" на это пойдут - им, с учетом последних рейтингов, нечего терять и нет смысла поддерживать крайне непопулярное решение.

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#выборы #финансы #депутаты #коалиция #оппозиция #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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