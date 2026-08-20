Сегодняшнее внеочередное заседание Сейма, которое может продлиться до позднего вечера, началось с обсуждения специального законопроекта, призванного... спасти airBaltic. Или точнее - дать авиакомпании шанс "дожить" до конца года, когда якобы удастся привлечь стратегического инвестора.

"Без стратегического инвестора airBaltic не полетит", - заявил сегодня с трибуны Сейма премьер Андрис Кулбергс, который, по его словам, ради того, чтобы выступить перед парламентом, даже опоздает на встречу с новым литовским премьером.

Премьер заявил, что записанное в законопроекте право выдать авиакомпании еще один займ в размере до 30 миллионов - это возможность государству не потерять влияние на авиакомпанию, которая фактически оказалась в руках кредиторов - держателей облигаций (бондов). Заметим, при этом, что государство тоже является держателем бондов - 13% облигаций на сумму в 50 миллионов, которые, опять-таки согласно законопроекту, могут превратится в акции.

Хотя часть оппозиции не намерена поддерживать этот законопроект, очевидно, что он будет принят - голосов для этого достаточно.