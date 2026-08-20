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«Без стратегического инвестора airBaltic не полетит», - премьер Кулбергс 2 418

Политика
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс

Премьер Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

В Сейме начались горячие дебаты о судьбе национальной авиакомпании.

Сегодняшнее внеочередное заседание Сейма, которое может продлиться до позднего вечера, началось с обсуждения специального законопроекта, призванного... спасти airBaltic. Или точнее - дать авиакомпании шанс "дожить" до конца года, когда якобы удастся привлечь стратегического инвестора.

"Без стратегического инвестора airBaltic не полетит", - заявил сегодня с трибуны Сейма премьер Андрис Кулбергс, который, по его словам, ради того, чтобы выступить перед парламентом, даже опоздает на встречу с новым литовским премьером.

Премьер заявил, что записанное в законопроекте право выдать авиакомпании еще один займ в размере до 30 миллионов - это возможность государству не потерять влияние на авиакомпанию, которая фактически оказалась в руках кредиторов - держателей облигаций (бондов). Заметим, при этом, что государство тоже является держателем бондов - 13% облигаций на сумму в 50 миллионов, которые, опять-таки согласно законопроекту, могут превратится в акции.

Хотя часть оппозиции не намерена поддерживать этот законопроект, очевидно, что он будет принят - голосов для этого достаточно.

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#авиация #премьер #Сейм #инвестиции #оппозиция #airbaltic #экономика #политика
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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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