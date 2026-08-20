Поскольку за срочность прогосовало конституционное большинство, то закон уже на этой неделе вступит в силу и президент не может его вернуть на доработку.

Итак, депутаты Сейма в течении нескольких часов закончили работу и сразу же приняли в окончательном чтении Закон о мерах стабилизации финансовой ситуации в airBaltic. 54 депутата голосовали "за" (депутаты от "Нового Единства", Нацобъединения, Объединенного списка и партии "Прогрессивные"), 21 депутат (от Союза зеленых и крестьян, независимые депутаты от партии "Стабильности!") были против и 1 депутат воздержался.

Таким образом, правительству разрешили не требовать возврата уже выделенного кредита в размере 30 миллионов, превратить облигации, купленные государством в акции, а, при необходимости, еще выделить авиакомпании "промежуточное финансирование" в размере до 30 миллионов.