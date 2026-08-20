35 лет для трех восстановленных демократий стран Балтии - это время зрелости, когда можно не только оглянуться на достижения, но и определить новые цели развития, заявила в четверг в парламенте Эстонии спикер Сейма Дайга Миериня, поздравляя эстонский народ с 35-й годовщиной восстановления независимости.

В качестве важнейших будущих приоритетов спикер Сейма упомянула увеличение поддержки Европейского союза (ЕС) для фермеров и политики сплочения, укрепление безопасности в Балтии и на всей восточной границе ЕС и НАТО, экономический рост, а также развитие железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Миериня также подчеркнула необходимость инвестировать в проекты будущего развития, отметив работу балтийских ученых в проектах Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). По ее словам, в будущем в Балтии может быть создан центр терапии частиц для лечения рака.

"Это был бы огромный вклад как в науку, так и в здравоохранение. Поэтому необходимо отбросить бюрократические препятствия и немедленно начать предварительное исследование проекта", - сказала спикер.

В своей речи Миериня также акцентировала последовательную поддержку Украины странами Балтии, отметив, что жители Балтии являются одними из самых твердых защитников независимости Украины, поскольку хорошо осознают цену свободы.

Спикеры парламентов Латвии, Эстонии и Литвы в четверг в Таллинне приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины и общих приоритетах стран Балтии. В заявлении подчеркиваются достижения стран Балтии, единство в принятии стратегически важных решений и обязательство продолжать решительно поддерживать независимость Украины.

Также в документе выражена позиция, что Россия должна быть привлечена к ответственности за совершенные преступления и нарушения международного права.

Спикеры парламентов стран Балтии указали на необходимость того, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за укрепление своей безопасности и участие в НАТО в качестве надежных и сильных союзников. В совместном заявлении подчеркивается, что сильное присутствие НАТО, в том числе вооруженных сил США, в Балтийском регионе является существенным элементом эффективного и надежного сдерживания.