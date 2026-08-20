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Налогоплательщиков снова «развели»? 5 выводов 3 1405

Политика
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс на внеочередном пленарном заседании

Премьер Андрис Кулбергс на внеочередном пленарном заседании. Foto: Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

Что стоит за принятием специального закона об airBaltic?

Депутаты Сейма, одобрив сегодня очередной по-существу пакет помощи национальной авиакомпании, дали ей еще один шанс на спасение или точнее - сделали так, чтобы airBaltic дотянул по крайней мере до выборов, до 3-го октября. Ну а в ноябре уже к работе приступит новый Сейм, а затем и новое правительство, которые дальше и будут решать, что делать с airBaltic. Ну а мы сделаем несколько выводов по итогам дискуссий в парламенте и публичным заявлениям премьера, министра сообщений и других должностных лиц.

Первое - потратив на airBaltic уже в общей сложности 651 миллион евро из кармана налогоплательщиков (571 миллион финансовой помощи до ковида и во время ковида, 50 миллионов вложено в облигации и еще 30 миллионов кредит), государство, если не вложит еще до 30 миллионов, не сможет участвовать в принятии решений кредиторами! Вложение 30 миллионов позволит участвовать в переговорном процессе и в процессе принятия решений! Пока позволит...

Второе - даже этот план стабилизации не спасет авиакомпанию, если до конца этого года не будет найдет страгеческий инвестор

Третье - общие обязательства авиакомпании достигают 1,8 миллиардов евро

Четвертое - если государство хочет сохранить в авиакомпании доминирующее положение, то оно должно вложить от 600 до 800 миллионов евро

Пятое - налогоплательщикам, в отличии от частных кредиторов, не нужно возвращать одолженные деньги.

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#кризис #финансы #экономика #политика
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Эдуард Эльдаров
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