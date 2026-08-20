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Не успев рассмотреть одну повестку дня, депутаты приступают - к следующей 0 61

Политика
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внеочередное пленарное заседание Сейма

Внеочередное пленарное заседание Сейма. Foto: Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

В парламенте торопятся принять в окончательном чтении закон о стабилизации airBaltic.

Отработав более 8 часов (включая перерывы), депутаты Сейма так и не успели рассмотреть всю повестку дня первого внеочередного пленарного заседания Сейма. В ближайшие минуты слуги народа, оставив на время (возможно даже до сентября) первую повестку дня, приступят к обсуждению повестки дня второго внеочередного заседания. Это сделано для того, чтобы быстрее принять в окончательном чтении специальный закон о стабилизации airBaltic, к которому поступило 8 поправок. Если не считать технических поправок, то депутаты бюджетной комиссии одобрили лишь одну концептуальную поправку - от Союза зеленых и крестьян. Она гласит, что "премьер ответственен за координацию реализации мер по стабилизации общества (airBaltic) в Кабинете Министров и обеспечивает сотрудничество вовлеченных министерств - в соответствии с определенным в Закон об устройстве Кабинета Министров". Нельзя сказать, что одобренная поправка что-то кардинально меняет.

Также в повестке дня второго внеочередного заседания и поправки "зеленых крестьян" в Закон об иммиграции, которые позволяют выдворить из страны нелегальных мигрантов в течении 48 часов. Речь идет о тех мигрантах, которые или были пойманы уже после нелегального перехода границы или какое-то время находятся на нашей территории, не имея на то законных оснований.

В повестке дня второго заседания и поправки в закон, которые позволяют армии во время военной угрозы временно перенимать недвижимую собственность жителей, придавая этим объектам, в случае необходимости, статуса военного.

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#кабинет министров #депутаты #бюджет #парламент #airbaltic #мигранты #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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