Сейм в четверг во втором чтении поддержал поправки к Закону о надзоре за оборотом продовольствия, исключив из них норму, которая обязывала бы предприятия общественного питания обеспечивать клиентов доступной питьевой водой из-под крана.

Сейм в четверг во втором чтении поддержал поправки к Закону о надзоре за оборотом продовольствия, исключив из них норму, которая обязывала бы предприятия общественного питания обеспечивать клиентов доступной питьевой водой из-под крана.

В сентябре прошлого года Сейм дважды откладывал рассмотрение этих поправок и снял их с повестки до принятия дальнейшего решения Комиссией по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

В поправках, подготовленных депутатами партии «Прогрессивные», предлагалось установить обязанность предприятий общепита предоставлять клиентам доступную питьевую воду из-под крана, если в месте оказания услуги имеется подключение к системе водоснабжения.

Как ранее при рассмотрении вопроса в комиссии, депутат Сейма Виктория Плешкане, не входящая во фракции, и депутат от «Объединённого списка» Айва Виксна предлагали исключить эту норму из поправок. В прошлом году члены комиссии эти предложения не поддержали.

Однако в конце июля этого года, после предложения депутата Национального объединения (NA) Яниса Гросбергса повторно проголосовать именно по этим предложениям, большинство депутатов их поддержало. А в четверг, поддержав предложение Виксны, большинство Сейма окончательно исключило соответствующую норму из поправок.

Одновременно в четверг депутаты поддержали предложение установить, что продукты питания и пищевое сырьё с маркировкой «Рекомендуется употребить до…» после истечения минимального срока годности запрещается распространять, а пищевое сырьё — использовать в производстве продуктов, за исключением случаев, когда распространение или использование разрешено в соответствии с правилами Кабинета министров.

Кабинет министров определит требования и порядок использования в производстве пищевого сырья после истечения его минимального срока годности, если оно имеет маркировку «Рекомендуется употребить до…».

Также было поддержано предложение Министерства земледелия, согласно которому Продовольственно-ветеринарная служба является учреждением прямого государственного управления, находящимся в ведении министра земледелия.

Кроме того, депутаты поддержали предложение поручить Кабинету министров установить требования и порядок пограничного контроля в отношении продуктов питания и материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и ввозимых из третьих стран, в случаях, когда согласно непосредственно применяемым в ЕС нормативным актам официальный контроль в пункте пограничного контроля может не проводиться и когда для таких товаров установлен усиленный контроль, чрезвычайные меры или особые условия ввоза.