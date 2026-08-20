С нового года проверку знания государственного языка для взрослых в Латвии будет проводить Агентство латышского языка вместо Государственного агентства развития образования. Власти рассчитывают объединить обучение и экзамены по единым стандартам, однако эксперты предупреждают о возможных рисках.

С 1 января организация экзаменов на знание государственного языка для взрослых перейдет от Государственного агентства развития образования (VIAA) к Агентству латышского языка (LVA). Сам порядок сдачи экзаменов менять пока не планируется, поэтому для кандидатов процедура останется прежней, сообщает Латвийское радио.

За последние три года экзамен по латышскому языку сдали более 20 тысяч человек. Он необходим, в частности, для получения гражданства, вида на жительство и при трудоустройстве на должности, где требуется знание государственного языка.

В Министерстве образования и науки считают, что объединение обучения взрослых и проведения экзаменов в одном учреждении позволит выстроить единую систему оценки знаний.

Заместитель госсекретаря министерства Лана Франческа Дреймане отметила, что сейчас важно использовать единые методики как при обучении, так и при проверке знаний.

«Обучение, проверка знания государственного языка и выдача сертификатов требуют единой методологии. Мы стремимся объединить эти процессы в одном месте и обеспечить стабильное качество», — пояснила она.

По словам Дреймане, изменения особенно актуальны на фоне роста числа людей, которым предстоит сдавать экзамен. В ближайшие годы кандидатов станет больше из-за новых требований к украинским беженцам, а также после вступления в силу нового Закона об иммиграции.

Кроме того, министерство планирует сделать обязательной проверку знаний для всех, кто изучал латышский язык на курсах, оплаченных государством. Это позволит оценивать эффективность таких программ и принимать решения о дальнейшем финансировании учебных центров.

В Агентстве латышского языка считают, что после объединения станет проще отслеживать качество обучения.

«Теперь мы сможем рассматривать обучение взрослых и оценку знаний как единую систему, анализировать результаты и качество подготовки», — отметила директор агентства Инита Витола.

Например, при выборе организаций, которым будут выделяться средства на проведение языковых курсов, можно будет учитывать, насколько успешно их выпускники сдавали государственный экзамен.

В то же время эксперты предупреждают, что объединение обучения и проверки знаний в одном учреждении может создать конфликт интересов.

Директор аналитического центра Providus Санда Лиепиня считает, что пока остается слишком много вопросов о том, как именно будет организована новая система.

«Есть сомнения, обладает ли Агентство латышского языка необходимыми ресурсами для проведения экзаменов. Кроме того, важно обеспечить независимость тех, кто обучает, и тех, кто оценивает результаты», — сказала она.

Руководство агентства признает, что этот вопрос потребует особого внимания. По словам Иниты Витолы, функции обучения и экзаменов будут организационно разделены, чтобы сохранить объективность проверки.

При этом реорганизация не должна повлиять на работу системы. Сотрудники, которые сейчас занимаются организацией экзаменов, перейдут в Агентство латышского языка, а проведение экзаменов обещают не останавливать ни на один день. Дополнительное финансирование из государственного бюджета для этого запрашивать не планируется.

Для большинства жителей главным изменением станет не сама процедура экзамена, а новое учреждение, которое будет отвечать за его организацию и выдачу сертификатов.

Власти рассчитывают, что реформа сделает систему обучения и проверки знаний более последовательной, однако ее эффективность станет понятна только после начала работы по новым правилам.