Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С 2027 года экзамены по латышскому языку будет проводить другое учреждение: что изменится для сдающих 3 2739

Политика
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: диктант по латышскому языку
ФОТО: LETA

С нового года проверку знания государственного языка для взрослых в Латвии будет проводить Агентство латышского языка вместо Государственного агентства развития образования. Власти рассчитывают объединить обучение и экзамены по единым стандартам, однако эксперты предупреждают о возможных рисках.

С 1 января организация экзаменов на знание государственного языка для взрослых перейдет от Государственного агентства развития образования (VIAA) к Агентству латышского языка (LVA). Сам порядок сдачи экзаменов менять пока не планируется, поэтому для кандидатов процедура останется прежней, сообщает Латвийское радио.

За последние три года экзамен по латышскому языку сдали более 20 тысяч человек. Он необходим, в частности, для получения гражданства, вида на жительство и при трудоустройстве на должности, где требуется знание государственного языка.

В Министерстве образования и науки считают, что объединение обучения взрослых и проведения экзаменов в одном учреждении позволит выстроить единую систему оценки знаний.

Заместитель госсекретаря министерства Лана Франческа Дреймане отметила, что сейчас важно использовать единые методики как при обучении, так и при проверке знаний.

«Обучение, проверка знания государственного языка и выдача сертификатов требуют единой методологии. Мы стремимся объединить эти процессы в одном месте и обеспечить стабильное качество», — пояснила она.

По словам Дреймане, изменения особенно актуальны на фоне роста числа людей, которым предстоит сдавать экзамен. В ближайшие годы кандидатов станет больше из-за новых требований к украинским беженцам, а также после вступления в силу нового Закона об иммиграции.

Кроме того, министерство планирует сделать обязательной проверку знаний для всех, кто изучал латышский язык на курсах, оплаченных государством. Это позволит оценивать эффективность таких программ и принимать решения о дальнейшем финансировании учебных центров.

В Агентстве латышского языка считают, что после объединения станет проще отслеживать качество обучения.

«Теперь мы сможем рассматривать обучение взрослых и оценку знаний как единую систему, анализировать результаты и качество подготовки», — отметила директор агентства Инита Витола.

Например, при выборе организаций, которым будут выделяться средства на проведение языковых курсов, можно будет учитывать, насколько успешно их выпускники сдавали государственный экзамен.

В то же время эксперты предупреждают, что объединение обучения и проверки знаний в одном учреждении может создать конфликт интересов.

Директор аналитического центра Providus Санда Лиепиня считает, что пока остается слишком много вопросов о том, как именно будет организована новая система.

«Есть сомнения, обладает ли Агентство латышского языка необходимыми ресурсами для проведения экзаменов. Кроме того, важно обеспечить независимость тех, кто обучает, и тех, кто оценивает результаты», — сказала она.

Руководство агентства признает, что этот вопрос потребует особого внимания. По словам Иниты Витолы, функции обучения и экзаменов будут организационно разделены, чтобы сохранить объективность проверки.

При этом реорганизация не должна повлиять на работу системы. Сотрудники, которые сейчас занимаются организацией экзаменов, перейдут в Агентство латышского языка, а проведение экзаменов обещают не останавливать ни на один день. Дополнительное финансирование из государственного бюджета для этого запрашивать не планируется.

Для большинства жителей главным изменением станет не сама процедура экзамена, а новое учреждение, которое будет отвечать за его организацию и выдачу сертификатов.

Власти рассчитывают, что реформа сделает систему обучения и проверки знаний более последовательной, однако ее эффективность станет понятна только после начала работы по новым правилам.

×
#образование #Латвия #язык #экзамены #государственный язык
Читайте нас также:
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма
Изображение к статье: Зал заседаний Сейма
Изображение к статье: Кулбергс и Шуваевс Эксклюзив!
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рейтинг самых добрых пород собак
В мире животных
Изображение к статье: посылки
Наша Латвия
Изображение к статье: пляж
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Стерилизация банок без духовки, микроволновки и обработки паром за пять секунд
Дом и сад
Изображение к статье: ливень
Наша Латвия
Изображение к статье: Таисия Маслякова
Люблю!
Изображение к статье: Рейтинг самых добрых пород собак
В мире животных
Изображение к статье: посылки
Наша Латвия
Изображение к статье: пляж
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео