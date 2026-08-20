Сейм Латвии в первом чтении концептуально поддержал законопроект, который открывает государству возможность участвовать в финансовой стабилизации airBaltic. Документ предусматривает покупку новых облигаций компании, конвертацию части существующего долга в капитал и продление срока возврата государственного займа.

Сейм признал срочным и концептуально поддержал законопроект, который позволит государству при необходимости принять участие в финансовой стабилизации национальной авиакомпании airBaltic.

Документ предоставляет Кабинету министров право приобрести облигации промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро. Государство сможет участвовать в сделке на тех же условиях, что и частные инвесторы, однако окончательное решение о покупке облигаций правительство будет принимать отдельно.

Еще одна ключевая мера предусматривает конвертацию части долговых обязательств компании в ее уставный капитал. Речь идет о принадлежащих государству облигациях на 50 миллионов евро, а также оставшейся части государственного займа — более 18 миллионов евро.

Фактически государство сможет обменять часть требований к авиакомпании на дополнительные доли в ее капитале. Такой механизм должен снизить долговую нагрузку перевозчика и облегчить проведение финансовой реструктуризации.

Законопроект также предусматривает продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро до конца текущего года. При этом компания уже вернула часть займа и выплатила проценты на общую сумму 12,9 миллиона евро.

Кроме того, правительство должно будет не реже одного раза в квартал отчитываться перед Бюджетной комиссией Сейма о ходе реализации мер по финансовой стабилизации.

Необходимость дополнительной поддержки возникла на фоне масштабной реструктуризации компании. Ранее держатели облигаций согласились не выплачивать наличными два ближайших процентных платежа, а включить их в основной долг. Также авиакомпания временно освобождена от требования поддерживать минимальный уровень ликвидности до ноября 2026 года.

При этом вопрос о привлечении 225 миллионов евро промежуточного финансирования пока остается открытым. На последнем собрании держателей облигаций этот вопрос не рассматривался, поскольку не был включен в повестку.

Согласно новому бизнес-плану, airBaltic рассчитывает привлечь до 225 миллионов евро заемных средств и дополнительно 100 миллионов евро собственного капитала. Одновременно компания планирует сократить парк самолетов Airbus A220-300 с 54 до 36 к концу 2026 года, сосредоточившись на наиболее прибыльных маршрутах.

Несмотря на продолжающуюся реструктуризацию, в 2025 году авиакомпания увеличила пассажиропоток до 5,2 миллиона человек, а ее убытки сократились почти в три раза — до 44,3 миллиона евро. Однако подготовка к первичному размещению акций (IPO) приостановлена, и в качестве источника финансирования на 2026 год этот вариант больше не рассматривается.