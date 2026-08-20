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Сейм хочет принять закон об airBaltic за один день! Началось заседание комиссии парламента 0 45

Политика
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внеочередное заседание Сейма

Внеочередное заседание Сейма. Foto: Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

Отдельные депутаты пытаются убрать из документа право на предоставление "промежуточного финансирования" в размере до 30 миллионов...

Итак, после двухчасовых дебатов большинство депутатов, как и ожидалось, одобрили в первом чтении специальный закон о мерах по финансовой стабилизации airBaltic. Также депутаты проголосовали за срочность и это означает, что документ хотят принять в двух чтениях, причем прямо сегодня! Для этого прямо в данный момент созвано заседание бюджетной комиссии парламента. Голосовавшие против депутаты от Союза зеленых и крестьян,котоые, кстати, входят в правящую коалицию, предлагают исключить из законопроекта статью 4-ю, которая дает правительству право выдать кредит ("промежуточное финансирование") в размере до 30 миллионов евро.

В свою очередь, депутаты оппозиционной фракции "Прогрессивные", которые поддержали законопроект, предлагают дополнить закон следующей статьей: "С учетом вклада Латвийского государства в обеспечение деятельности общества (airBaltic- прим.авт.) целью настоящего Закона является сохранение с соблюдением условий коммерческой среды и письма-ожидания Латвии как штаб-квартиры общества и государства регистрации бизнеса, использование Международного аэропорта «Рига» как первичной базы воздушной перевозки общества, обеспечение доступности Латвии, в том числе в кризисных ситуациях ". В переводе на простой язык это означает, что государство будет отстаивать сохранение именно в Риге базы для airBaltic и способствовать сохранению большей части прямых рейсов из Риги в различные точки мира, чтобы обеспечить хорошее воздушное сообщение из Латвии и в Латвию.

Рискнем предположить, что все эти предложения будут отклонены и в итоге депутаты сегодня, после перерыва, проголосуют за принятие закона в том виде, в котором он поступил из правительства.

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#финансы #Латвия #депутаты #коалиция #оппозиция #парламент #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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