Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У латвийцев могут отобрать недвижимость. Но только в особых случаях... 2 528

Политика
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Внеочередное пленарное заседание Сейма. Фото - пресс-служба Сейма

Депутаты рассмотрят и наверняка примут в срочном порядке поправки, связанные с возможными военными действиями.

Вполне возможно, что в ближайшие минуты в Сейме будет прервано первое внеочередное заседание Сейма с тем, чтобы... срочно начать второе внеочередное заседание парламента. Один из вопросов повестки дня второго внеочередного заседания - поправки в Закон о национальной безопасности, которые предусматривают возможность временно забрать у населения объекты недвижимости! Разумеется, речь не идет о какой-то национализации собственности в мирное время. Поправки предусмотрены на случай чрезвычайной ситуации! А именно - в законопроекте говорится: "В случае угрозы населению, вызванной военными действиями обязанностью является передача находящейся в их собственности или владении недвижимой собственности или ее части Национальным вооруженных сил в случае принятия соответствующего решения командира Национальных вооруженных сил или уполномоченного им лица ".

В законопроекте сказано, что армия перенимает объект на срок, не превышающий 14 дней. Но по решению Кабмина этот срок может быть продлен. При этом если имуществу наносится ущерб, то он должен быть компенсирован.

×
#Латвия #компенсация #парламент #национальная безопасность #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Янис Домбрава
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: Внеочередное заседание Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Внеочередное пленарное заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: Украинский дрон
Наша Латвия
Изображение к статье: Внеочередное пленарное заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Дроны Бандероль
Техно
Изображение к статье: Дайга Миериня
Политика
Изображение к статье: Логотип CSDD
Политика
2
Изображение к статье: Внеочередное пленарное заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: Украинский дрон
Наша Латвия
Изображение к статье: Внеочередное пленарное заседание Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео