Вполне возможно, что в ближайшие минуты в Сейме будет прервано первое внеочередное заседание Сейма с тем, чтобы... срочно начать второе внеочередное заседание парламента. Один из вопросов повестки дня второго внеочередного заседания - поправки в Закон о национальной безопасности, которые предусматривают возможность временно забрать у населения объекты недвижимости! Разумеется, речь не идет о какой-то национализации собственности в мирное время. Поправки предусмотрены на случай чрезвычайной ситуации! А именно - в законопроекте говорится: "В случае угрозы населению, вызванной военными действиями обязанностью является передача находящейся в их собственности или владении недвижимой собственности или ее части Национальным вооруженных сил в случае принятия соответствующего решения командира Национальных вооруженных сил или уполномоченного им лица ".

В законопроекте сказано, что армия перенимает объект на срок, не превышающий 14 дней. Но по решению Кабмина этот срок может быть продлен. При этом если имуществу наносится ущерб, то он должен быть компенсирован.