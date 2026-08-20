После скандала с утечкой данных 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц в отставку, как известно, ушли совет и правления CSDD - Дирекции безопасности дорожного движения. И вот только что министерство сообщений утвердило временный совет этого монопольного госпредприятия.

"Сегодня, 20 августа, в Министерстве сообщения было созвано внеочередное собрание акционеров Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), на котором для обеспечения непрерывного управления предприятием и стабильности его деятельности избран временный совет ДБДД. Председателем временного совета избран Гиртс Озолс, в свою очередь членами совета являются Лига Эрмане и Ивар Салиньш.

Председателем временного совета ДБДД избран нынешний председатель правления ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (ЛГЦРТ) Гиртс Озолс. Он имеет более 25-летний опыт управления в отраслях телекоммуникаций, информационных и коммуникационных технологий, электромобильности и развития предпринимательства, в том числе последние десять лет занимал руководящие должности в ЛГЦРТ и Латвийской телекоммуникационной отрасли. Гиртс Озолс получил степень бакалавра инженерных наук в Рижском техническом университете, а также пополнил знания в области корпоративного управления в Балтийском институте корпоративного управления (Baltic Institute of Corporate Governance), окончив образовательные программы членов правления и председателей советов.

На должность члена временного совета ДБДД избрана нынешний член совета ГАО «Латвияс пастс» Лига Эрмане, имеющая многолетний опыт управления финансами, корпоративного управления и финансового стратегического развития предприятий. Свою профессиональную карьеру она строила в основном в сферах финансов, управления недвижимостью, авиации, почты и здравоохранения, занимая руководящие должности в компаниях как государственного, так и частного сектора. Лига Эрмане получила степень магистра по финансовому управлению в Высшей банковской школе и степень магистра по управлению обществом в Латвийском университете.

Членом временного совета ДБДД избран Иварс Салиньш, который является опытным руководителем с многолетним опытом работы в сфере транспорта и стратегического управления. До сих пор работал в ГАО «Latvijas gaisa satiksme», где руководил Департаментом стратегического планирования и административной поддержки, накопив значительный опыт в планировании развития предприятия, управлении им, реализации инвестиционных проектов и вопросах корпоративного управления. Кроме того, у него есть опыт работы в сфере общественной безопасности и транспорта. Иварс Салиньш имеет степень магистра по правоведению, полученную в Латвийской полицейской академии.

Главная задача новоизбранного временного совета - обеспечить непрерывность управления предприятием и принять необходимые решения для обеспечения стабильной деятельности ДБДД.

В то же время Министерство сообщения в ближайшее время организует открытый конкурс на должности членов совета и правления ДБДД, чтобы постоянные органы управления были выбраны в соответствии с принципами хорошего корпоративного управления", - говорится в заявлении министерства сообщений для СМИ.