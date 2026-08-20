Министр иностранных дел Байба Браже решила включить члена совета российской ИТ-компании "РТК-ЦОД" Сергея Бочкарева в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретить ему въезд в Латвию.

Как сообщила Браже в "Twitter", решение принято в соответствии со второй частью 61-й статьи Закона об иммиграции, которая гласит: "если иностранец является нежелательным для Латвии лицом (persona non grata), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел".

В конце июля портал "kompromat.lv" сообщал, что Бочкарев поделился в своих социальных сетях фотографиями из Юрмалычто явно не понравилось Бочкареву. После публикации первой части расследования, посвященного отдыху члена совета директоров «РТК-ЦОД» Сергея Бочкарева в Юрмале, реакция последовала практически сразу. Однако попытка скрыть цифровые следы лишь подсветила то, что топ-менеджер так тщательно пытался скрыть.

Первым делом после появления статьи личный аккаунт Сергея Бочкарева в Instagram (@bochkarev_sergei) был спешно переведен в приватный режим. Теперь на странице красуется лаконичная надпись: «Это закрытый аккаунт. Подпишитесь на этот профиль, чтобы смотреть его фото и видео».

Публикация Kompromat.lv явно задела чувствительные струны Бочкарева, пишет Kartoteka. Спешка с закрытием аккаунта вполне объяснима: в архиве сохранились новогодние снимки. За панорамным окном с праздничными наклейками Деда Мороза, оленя и снежинок открывается характерный пейзаж: вид из его роскошной квартиры, расположенной прямо в дюнной зоне Юрмалы.

Снимок встречи 2026 года сопровождается милой подписью: «Happy New Year! 🎄 Работаем, не болеем и продолжаем верить в чудеса! С Наступающим!!! ❤️».

Зимние фотографии со встроенной террасой и видом на юрмальские сосны свидетельствуют о том, что присутствие Бочкарева в Латвии носит системный характер. Это, в свою очередь, указывает на возможность неоднократного въезда на территорию государства — члена ЕС и НАТО.

Веротно эому присутствию и решила положить конец Браже.