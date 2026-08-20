Министр внутренних дел Янис Домбрава (Нацобъединение) продолжает с завидной регулярностью информировать в социальных сетях о достижениях своих на посту министра и подчиненных. Сегодня он сообщил о задержании трех подозреваемых в рамках возможного саботажа в Эстонии: "Служба госбезопасности очень хорошо поработала - через несколько дней после случившегося были задержаны трое лиц в связи с поджогом технологического предприятия в Эстонии.

По информации следствия, поджог был совершен в интересах России. Я очень доволен проведенной СГБ работой как в Латвии, так и в соседних с нами странах по расследованию случаев саботажа, получив положительную оценку и от эстонских коллег. Такие случаи подтверждают ежедневное тесное сотрудничество спецслужб стран Балтии в условиях растущей угрозы России. Существенным является ответ нашей страны тем, кто в интересах Кремля действует против безопасности нашей страны - за вами придут!

Служба госбезопасности (ГДД) 16 августа этого года начала уголовный процесс по подозрению в том, что трое граждан Латвии в ночь на 15 августа совершили поджог здания предприятия оборонных технологий Milrem Robotics в Эстонии.

Учитывая установленное следствием, СГБ задержала двух подозреваемых граждан Латвии 17 августа, а одного — 18 августа. Всем задержанным лицам в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. На семи связанных с лицами объектах — по местам жительства и в транспортных средствах — проводились уголовно-процессуальные действия.