В Сейме вновь подняли вопрос об эффективности государственных расходов на научные исследования. Несмотря на рост финансирования и жесткий конкурс проектов, часть результатов так и не используется на практике, что стало одной из главных тем обсуждения.

Комиссия Сейма по государственным расходам и ревизии обсудила, насколько эффективно используются бюджетные средства, выделяемые на научные исследования. В центре внимания оказалась Программа фундаментальных и прикладных исследований (ПФПИ), которая в этом году получила 18 млн евро государственного финансирования, пишет Diena.

Конкуренция за эти средства остается очень высокой. За период с 2021 по 2025 год ученые подали 2928 заявок, однако поддержку получили лишь 338 проектов.

Во время заседания депутаты отдельно рассмотрели пять исследований, в том числе ранее широко обсуждавшийся проект, связанный с платформами Bolt и Wolt.

Одной из главных проблем по-прежнему называют практическое использование результатов научной работы. По данным Государственного контроля, часть исследований после завершения фактически не применяется и остается невостребованной. Такая ситуация касается не только Программы фундаментальных и прикладных исследований, но и Государственной программы исследований.

Это означает, что вопрос сегодня заключается не только в объеме финансирования науки, но и в том, насколько результаты исследований доходят до бизнеса, государственных учреждений или общества.

В Министерстве образования и науки отмечают, что после предыдущей проверки Государственного контроля были внедрены рекомендации по совершенствованию системы. По словам государственного секретаря Яниса Пайдерса, за последние годы управление научной сферой стало более эффективным, а международная оценка латвийских научных учреждений свидетельствует о положительных изменениях.

Серьезные реформы в этой области начались еще в 2013 году. Тогда функции финансирования науки были объединены в Латвийском совете по науке, который сегодня отвечает за проведение конкурсов, оценку проектов и контроль их реализации. За это время, по данным министерства, объем финансирования и научный потенциал отрасли выросли примерно вдвое.

При этом одной из слабых сторон остается внедрение научных разработок в экономику. По этому показателю Латвия пока отстает от среднего уровня Европейского союза, хотя положительная динамика, как отмечают специалисты, все же наблюдается.

В Латвийском совете по науке подчеркивают, что темы исследований предлагают сами ученые, а их качество оценивают независимые международные эксперты. Проекты проходят конкурсный отбор, ранжируются, а после получения финансирования контролируются на протяжении всего срока реализации.

Фундаментальные исследования направлены прежде всего на получение новых знаний, тогда как результаты прикладных исследований могут использоваться для создания новых технологий и коммерческих продуктов, в том числе при поддержке программ Латвийского агентства инвестиций и развития и финансового института Altum.

Обсуждение в Сейме показало, что при сохранении высокого уровня конкуренции за государственное финансирование все больше внимания уделяется не только научной ценности проектов, но и их практической отдаче.