Генеральный прокурор Армин Мейстерс обратился в Конституционный суд, требуя признать недействительными решения правительства, касающиеся изменения цен по долгосрочным договорам Latvijas valsts meži (LVM). В прокуратуре считают, что Кабинет министров превысил свои полномочия.

Разбирательство вокруг так называемого дела лесопромышленников вышло на новый уровень. Генеральный прокурор Армин Мейстерс в четверг подал заявление в Конституционный суд (Суд Сатверсме), оспорив два пункта протокольного решения Кабинета министров, касающиеся деятельности государственного предприятия Latvijas valsts meži (LVM).

Речь идет о решениях, которыми в 2024 году Министерству земледелия было поручено пересмотреть и в дальнейшем корректировать цены в долгосрочных договорах на поставку пиловочника хвойных пород II сорта.

По мнению прокуратуры, такие решения были приняты без предусмотренных законом полномочий и могут противоречить Конституции Латвии, национальному законодательству и Договору о функционировании Европейского союза. В заявлении указывается, что правительство фактически вмешалось в вопросы распоряжения государственным имуществом, изменив условия договоров без достаточного правового основания.

Сам генеральный прокурор подчеркнул, что подобное обращение в Конституционный суд является беспрецедентным.

По словам Мейстерса, прокуратура использует все предусмотренные законом механизмы для проверки законности действий государственных органов, а окончательную правовую оценку теперь должен дать независимый суд.

Обращение в Конституционный суд стало следующим этапом после того, как правительство отказалось удовлетворить протест прокуратуры. Еще 16 июня генеральный прокурор потребовал отменить спорные решения с момента их принятия, однако Кабинет министров официально отклонил эти требования, уведомив об этом прокуратуру в конце июля.

После изучения аргументов правительства прокуратура пришла к выводу, что они не являются достаточными, и воспользовалась предусмотренной законом возможностью обратиться в Конституционный суд.

Этот процесс не связан напрямую с уголовным расследованием, однако касается тех же решений правительства, которые стали предметом проверки правоохранительных органов.

Параллельно продолжается уголовное дело, связанное с предполагаемыми нарушениями при изменении политики ценообразования в LVM. Как ранее сообщал Мейстерс, следствие постепенно получает новые доказательства, однако круг участников дела пока остается прежним.

В рамках расследования проверяются два основных направления. Первое касается возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства земледелия при принятии решений в интересах деревообрабатывающей отрасли. Второе — возможной халатности руководства LVM, которое, по версии следствия, не предотвратило ущерб государству.

По оценке следствия, возможный ущерб государству может достигать около 50 миллионов евро.

Ранее процессуальные действия были проведены в отношении десяти человек, среди которых бывший министр земледелия Арманд Краузе, бывшие и действующие должностные лица Министерства земледелия и LVM, а также представители деревообрабатывающей отрасли. При этом никому из них пока не предъявлены обвинения, и меры пресечения не применялись.

Теперь оценку законности решений Кабинета министров предстоит дать Конституционному суду, тогда как уголовное расследование продолжается отдельно.