Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что при организации кибербезопасности CSDD мог существовать конфликт интересов. По его словам, человек, отвечавший за защиту IT-систем дирекции, одновременно работал в компании, предоставлявшей ей серверные услуги.

Расследование крупнейшей утечки данных в истории CSDD может выявить возможный конфликт интересов. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

По словам главы правительства, в его распоряжении есть информация о том, что один и тот же человек одновременно занимал должность, связанную с обеспечением IT-кибербезопасности в CSDD, и работал в компании, которая предоставляла дирекции серверные услуги.

Кулбергс назвал такую ситуацию «абсолютным конфликтом интересов». Вместе с тем он подчеркнул, что не делает окончательных выводов и не обвиняет конкретных лиц. По его словам, все изложенные обстоятельства должны быть тщательно проверены, а соответствующую оценку даст прокуратура.

Премьер также резко раскритиковал организацию защиты информационных систем CSDD. Образно описывая ситуацию, он заявил, что дирекция фактически «распахнула двери» своей кибербезопасности, а затем поручила внешней компании следить за тем, кто проникает в систему.

По словам Кулбергса, вместо более надежных механизмов защиты, таких как двухфакторная аутентификация, использовались обычные логин и пароль. Он также напомнил, что CSDD отказалась от предложения Cert.lv бесплатно отслеживать аномальную активность в своих IT-системах.

Эти заявления важны, поскольку именно организация системы защиты сейчас становится одним из главных вопросов расследования. Проверяется не только сам факт кибератаки, но и то, были ли приняты все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.

Комментируя саму атаку, премьер отметил, что злоумышленник, судя по всему, обладал высокой квалификацией. По его словам, данные выводились небольшими объемами, поэтому обнаружить такую активность было значительно сложнее.

Напомним, в результате кибератаки из систем CSDD были похищены персональные данные 1,2 млн человек и сведения примерно о 200 тыс. юридических лиц. Утечка затронула информацию о платежах, совершенных в адрес дирекции за последние 18 лет.

После инцидента руководство CSDD понесло кадровые потери: 19 августа об отставке объявили совет и правление предприятия. Параллельно министр сообщения Рихард Козловскис распорядился провести ускоренное служебное расследование, в ходе которого будет проверен и договор CSDD с компанией Tet на оказание услуг в сфере кибербезопасности.

Кроме того, президент Латвии Эдгар Ринкевич обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить действия должностных лиц CSDD, отвечавших за защиту персональных данных.

Расследование продолжается, и окончательные выводы о причинах кибератаки, а также возможной ответственности конкретных лиц, пока не сделаны.