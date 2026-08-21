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«Русификация продолжается и сегодня!» 4 1190

Политика
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрис Улманис

Юрис Улманис

Публицист в шоке: даже в Рижском латышском обществе проходят спектакли на русском языке.

Публицист Юрис Улманис разразился очередным опусом в социальной сети X - он возмутился тем, что русский язык, являющийся родным для трети населения, все еще присутствует в культурном пространстве Латвии.

"Этот же жестокий и аморальный «русский мир» до сих пор силен среди нас. Десятилетиями мы переживали ее агрессивный приток и попытки русифицировать нас, но до сих пор слышим призывы к «толерантности» к оккупантам и оправдания, что «язык не виноват».

Это не только вопрос истории - раскол общества продолжается сегодня. Прокремлевские партии по-прежнему находят сторонников, и финансируемые государством учреждения культуры, в том числе театр Чехова и общественные СМИ, продолжают сохранять русскоязычное пространство. Даже в таком символическом месте, как РИЖСКОЕ ЛАТЫШСКОЕ ОБЩЕСТВО, показывают спектакли на русском языке.

Пора понять, что культура и язык в этом контексте не оторваны от политики. Мы не можем поддержать Украину словами, если одновременно у себя дома продолжаем уступать той же силе, которая губит там жизни. Пора действовать решительно и отстоять свою страну, латышскую культуру и самое важное - существование Латвийской нации", - написал Ю. Улманис в социальной сети X.

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#Латвия #язык #театр #общество #культура #социальные сети #национализм #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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