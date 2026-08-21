Кулбергс меняет позицию

Вчерашнее внеочередное заседание Сейма прошло под знаком очередного «последнего» спасения airBaltic. Ровно четыре месяца назад парламент тоже в «последний раз» спасал авиакомпанию, дав добро в специальном постановлении на предоставление срочного займа в размере 30 миллионов со сроком возврата 31-го августа.

Важно напомнить, что тогда, в апреле, Андрис Кулбергс и Объединенный список находились в оппозиции и за соответствующее постановление не голосовали. Нынче ситуация изменилась – Кулбергс стал премьером и, соответственно, Объединенный список является одной из правящих партий.

Изменилась и позиция Кулбергса сотоварищи – теперь они поддерживают очередное и опять «последнее» спасение airBaltic. Как говорил один известный, ныне покойный политик соседней страны – «никогда такого не было, и вот опять».

Только теперь операция очередного «неожиданного» спасения проводится путем принятия уже не постановления, а специального закона – «О мерах финансовой стабилизации airBaltic».

Инвестор, открой личико

Андрис Кулбергс вчера с пеной у рта отстаивал необходимость принятия такого закона. Изменение своей позиции премьер объяснял тем, что четыре месяца назад, когда он громко критиковал выдачу денег нацкомпании, не было четкого плана стабилизации. Нынче же другое дело – есть бизнес-план и, стало быть, есть надежда, что компанию можно будет, условно говоря, причесать и сделать привлекательной для стратегического инвестора.

«Без стратегического инвестора airBaltic не полетит!», – вчера с трибуны Сейма признал глава правительства.

Накануне в прямом эфире ЛТВ он сообщил, что интерес к airBaltic проявляют четыре компании-инвестора, связанные с авиационным бизнесом. С представителями двух инвесторов премьер встречался лично.

Правда, назвать потенциальных покупателей убыточного airBaltic премьер не захотел.

Тридцать миллионов за право посидеть за столом

Кулбергс и глава минсообщений Рихардс Козловскис («Новое Единство») уверяли, что предоставление нового займа или, как это сказано в законопроекте, «промежуточного финансирования» необходимо, чтобы… латвийское государство могло остаться за столом переговоров и влиять на принимаемые акционерами (кредиторами) решение.

«В противном случае мы даже не будем знать, что акционеры решили», – пожаловался министр сообщений.

«Не кажется ли вам слишком странным, что для того, чтобы сидеть за столом вместе с кредиторами, государство, являясь собственником и, кстати, тоже кредитором, должно еще доплатить 30 миллионов?!», – заметил по этому поводу депутат Сейма Кристапс Криштопанс из «Латвия на первом месте».

Против этого пункта о возможности выдать авиакомпании еще 30 миллионов категорически возражали и входящие в правящую коалицию «зеленые крестьяне». При этом они поддержали придание законопроекту срочности, обеспечив, вместе с оппозиционерами из партии «Прогрессивные», конституционное большинство. Это было необходимо для того, чтобы закон практически сразу вступил в силу, и у президента не было бы даже теоретической возможности вернуть его на доработку.

Все, что должны, – прощаем

Примечательно, что хотя премьер и министр сообщений говорили, что апрельский заем предлагается вернуть до 31-го декабря сего года, в законопроекте этот срок не обозначен – просто сказано, что продлевается срок возврата кредита.

Из этого можно сделать вывод, что эти деньги казна уже не увидит – они превратятся в акции. В акции превратятся в итоге и облигации, если с этим владельцы облигаций согласятся.

А что же дальше?

Первое – принятие специального закона позволит airBaltic протянуть хотя бы до выборов – на это и был главный расчет.

Второе – дальнейшие шаги государства (в том числе и возможную очередную попытку «последний раз» спасти авиакомпанию) уже будут определять СЛЕДУЮЩИЕ СЕЙМ и ПРАВИТЕЛЬСТВО. То есть все еще может поменяться. Вместо команды «Спасать!» может поступить распоряжение «Закрыть и забыть!».

Третье – принятие этого закона с пакетом поддержки, равно как и согласие кредиторов присоединить свои проценты к основной сумме кредита вовсе не гарантирует привлечение стратегического инвестора и не исключает неплатежеспособности.

Четвертое – правящие и примкнувшие к ним «прогрессивные» до выборов не хотели быть могильщиками национальной авиакомпании и поэтому легко пошли на все условия руководства авиакомпании.

Не будет ли это потом снова названо «ошибкой», как в случае с выпуском облигаций под фантастические проценты – покажет будущее.