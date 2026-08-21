После отставки прежнего руководства, последовавшей за масштабной кибератакой, в CSDD назначено временное правление. Его возглавил руководитель Квалификационного департамента Юрис Тетерис, а членом правления стал глава Департамента регистрации транспортных средств Айвис Озолиньш.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) назначено новое временное руководство. Такое решение приняло внеочередное собрание акционеров предприятия, сообщили в Министерстве сообщения.

Временным председателем правления стал Юрис Тетерис, который до этого возглавлял Квалификационный департамент CSDD. Вторым членом временного правления назначен руководитель Департамента регистрации транспортных средств Айвис Озолиньш.

Главной задачей нового руководства станет обеспечение стабильной работы дирекции после недавней кибератаки. В числе приоритетов — бесперебойное оказание услуг жителям, выполнение повседневных функций предприятия и реализация мер по усилению информационной безопасности.

Для автовладельцев и водителей это означает, что CSDD должна продолжить работу в обычном режиме, одновременно устраняя последствия крупнейшего киберинцидента в своей истории.

В Министерстве сообщения отмечают, что оба руководителя хорошо знакомы с внутренней работой предприятия. Тетерис многие годы отвечает за вопросы подготовки и экзаменов водителей, а также развития системы квалификации. Озолиньш более 30 лет работает в сфере регистрации транспортных средств и участвовал в совершенствовании соответствующих процессов.

Назначение временного правления стало необходимым после ухода в отставку прежнего руководства CSDD. Свои посты покинули председатель правления Айвар Аксенок, а также члены правления Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.

Ранее было сформировано и временное руководство совета предприятия. Его возглавил председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Гирт Озолс.

Параллельно Министерство сообщения готовит открытые конкурсы на должности постоянных членов совета и правления CSDD. Предполагается, что это позволит сформировать новое руководство на постоянной основе после завершения переходного периода.

Кадровые изменения происходят на фоне продолжающегося расследования масштабной кибератаки, в результате которой были похищены персональные данные 1,2 млн человек и сведения примерно о 200 тыс. юридических лиц. Одновременно проводится служебное расследование, в рамках которого будет проверена организация кибербезопасности CSDD, включая договор с компанией Tet.

Кроме того, президент Латвии Эдгар Ринкевич обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить действия должностных лиц CSDD, отвечавших за защиту персональных данных.