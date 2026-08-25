Напомним, что в начале этого месяца Сейм утвердил поправки в закон, которые дают правительству полномочия распространить фактически национальные санкции на ряд промышленных товаров из РФ и РБ.

И вот сегодня Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством иностранных дел правительственные правила, которые предусматривают с 1 сентября 2026 года запретить ввоз (импорт) в Латвию ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Запрет распространится и на товары происхождения этих двух стран, ввозимые из других третьих стран. Запрет охватывает печатные книги, газеты и другие полиграфические изделия, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности.

"Цель запрета на ввоз (импорт) — защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить поступление в Латвию российских пропагандистских материалов. Эти товары не уникальны, им доступны достаточные альтернативы на других рынках. Для Латвии важно выразить четкую позицию, двигаясь во всех сферах к разрыву экономических связей с агрессором.

Латвия и до сих пор проделала важную работу по сокращению экономических связей с Россией и Белоруссией. С 2022 года стоимость импорта снизилась на 91% — с 2 129 млн. EUR (в 2022 году) до 193 млн. EUR (в 2025 году). Этот запрет на ввоз (импорт) товаров дополняет и другие прежние инициативы — санкционную политику ЕС и ограничения на торговлю, а также уже установленные национальные ограничения Латвии на импорт энергоресурсов, сельскохозяйственных, рыбных и продовольственных товаров из стран-агрессоров.

Включенное в правила регулирование будет пересматриваться раз в год, оценивая его эффективность", - говорится в пояснении правительства для СМИ.