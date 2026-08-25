Латвия призывает все миролюбивые страны мира усилить давление на Россию и направить санкции против ее экосистемы производства ракет, заявила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде («Новое Единство») на проходящем в Нью-Йорке заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

Она отметила, что суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины признает каждое государство мира, за исключением России, которая в 2014 году начала войну в Украине.

«Она разрушила основополагающие принципы Устава ООН и нарушила юридически обязывающие соглашения, которые у нее были с Украиной как на двустороннем, так и на многостороннем уровне», — сказала Мелбарде.

По словам представительницы МИД, Россия проигрывает эту войну на линии фронта — никаких военных достижений, лишь все большие потери. В то же время вместо того, чтобы выбрать мир, Россия продолжает эскалацию, усиливая войну в том числе против мирного населения, подчеркнула Мелбарде.

«Семьи убивают в их собственных домах. Людей, которые делают покупки в продуктовых магазинах, и сотрудников спасательных служб бесцеремонно и преднамеренно убивают повторными ударами по торговому центру», — так Мелбарде охарактеризовала происходящее в Украине.

Она подчеркнула, что Россия также намеренно подрывает глобальную продовольственную безопасность. Она атакует гуманитарные конвои ООН, гражданские грузовые суда, а также жизненно важные маршруты перевозки зерна и порты Черного моря. «Таким образом, миллионы людей остаются без продовольствия, а во всем мире растут цены на продукты питания и энергоносители для тех, кто больше всего в них нуждается», — сказала парламентский секретарь МИД.

Кроме того, Россия использует социально уязвимых жителей Африки, Азии и Латинской Америки — манипулируя ими, принуждая и отправляя тысячи иностранных граждан на смерть в безнадежной войне, зачастую буквально в течение нескольких минут, заявила Мелбарде.

Она подчеркнула, что Россия теперь также усиливает свои безрассудные и опасные действия против соседних государств. Кроме того, она угрожает странам, которые поддерживают право Украины на самооборону.

«Мы едины и очень серьезно воспринимаем угрозы и гибридные действия России против нас и наших союзников», — заявила Мелбарде.

Она также подчеркнула, что Россия будет привлечена к ответственности за все совершенные преступления.

Мелбарде отметила, что Латвия призывает все государства поддержать международные механизмы привлечения к ответственности, в том числе специальный трибунал для рассмотрения преступления агрессии.