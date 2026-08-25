Сегодня утром в Риге взлетел и спустя полтора часа приземлился в Москве военно-транспортный самолет ВВС США, сообщал bb.lv. Что это было?

Пассажир, которому можно не соблюдать санкции

В Москву из Риги сегодня прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Зачем? Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву из-за российских планов мобилизации и возможной атаки на страны Европы, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, США собрали разведывательные данные, свидетельствующие о ранней подготовке России к возможной военной мобилизации и планах по проверке решимости НАТО.

Аналитики заявили, что Рэтклифф мог встретиться с Путиным, чтобы выступить с предупреждением. «Это может быть что-то вроде: «Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать», — сказала Бет Саннер, бывший замдиректора национальной разведки США.

«Это также может касаться прекращения огня в Иране и включения в обсуждение перемирия других сторон», — добавила она, отметив, что Рэтклифф также мог затронуть вопрос поддержки Кремлем Ирана после новой санкционной кампании США против режима.

Добавим, что к вечеру самолет директора ЦРУ уже вернулся в Ригу.

«Не знаем или знаем, но не скажем»: в Латвии комментируют таинственный перелет военного самолета из Риги в Москву

Агентство LETA взялось обзвонить латвийские ведомства, чтобы узнать – почему американские летчики нарушили европейские санкции, запрещающие полеты в Россию. Латвийские ведомства стойко хранят военную тайну. А может, просто, ничего не знают.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) ограничились заявлением, что указанный полёт был выполнен с соблюдением международных и национальных норм. При этом вопрос о цели полёта не входит в компетенцию CAA.

В свою очередь, в Министерстве обороны ЛР отрапортовали, что это был заявленный и согласованный полёт в воздушном пространстве. Поскольку воздушное судно не принадлежит Национальным вооружённым силам Латвии, в министерстве не смогли предоставить более подробную информацию о конкретном полёте.

В министерстве признали, что не могут прокомментировать этот полёт дополнительно, поскольку воздушное судно принадлежит не Латвии, а США.

Что странно: военные Латвии не знают или знают, но скрывают – что делают представители иностранной армии на территории Латвийской Республики.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел признались, что не располагают информацией об указанном воздушном судне и причинах его нахождения в Риге.