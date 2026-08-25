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Небензя на заседании Совбеза ООН возмутился из-за санкций Украины против «Маши и Медведя» 9 833

Политика
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил недовольство введением Украиной санкций против авторов российского мультсериала "Маша и Медведь". Об этом стало известно из трансляции заседания Совета Безопасности ООН.

В частности, он назвал Украину "концлагерем имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на инакомыслие". При этом украинских союзников Небензя обвинил в финансировании "продолжения войны".

"Ущемляется не только русский язык - уничтожается все, что связано с нашим общим прошлым. Власти Киева демонстрируют пещерную русофобию и ксенофобию. Убогость властей видна на смешном примере - под санкции в Украине попал российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь", потому что он продвигает российский милитаристский нарратив", - сказал постоянный представитель России при ООН, передает агентство УНИАН.

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#Украина #ООН #санкции #русофобия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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