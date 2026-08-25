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Тысячи родителей могли потерять часть пособия: в Латвии предлагают сохранить нынешние выплаты 0 57

Политика
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Работающий родитель

Родительское пособие и впредь будет выплачиваться в размере 75% от первоначальной суммы, если родители в период ухода за ребенком продолжают работать, получают доходы как самозанятые лица и не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Такую норму предлагается сделать постоянной, а не переходной, пишет Diena.

Прежняя норма предусматривала, что такой размер поддержки действует только до 31 декабря этого года, а с 1 января 2027 года пособие для работающих родителей снизилось бы до 50%. Как свидетельствует статистика Министерства благосостояния, такое пособие получают 2789 или 25% получателей родительского пособия, из них 2383 - мужчины, что составляет 85% всех получателей, в то время как женщин среди получателей - всего 15%.

Заместитель государственного секретаря Минблага Диана Якайте на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, где этот вопрос рассматривался в срочном порядке, сообщила, что такая пропорция получателей пособия наметилась уже тогда, когда был установлен порог в 50%, но заметно выросла, когда был введен порог до 75%.

По словам Якайте, это влияет и на специальный бюджет, и в 2027 и последующие годы на эти цели потребуется 9,5 млн евро. Минблаг еще при разработке предыдущего бюджета призывал сделать эту норму не переходной, продлевая из года в год, а постоянной. Как отметила Якайте, неправильно, когда по столь важному для родителей вопросу решения принимаются каждый год. Эту норму следует утвердить как минимум на трехлетний период, а лучше - сделать ее постоянной.

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#бюджет #родители
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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