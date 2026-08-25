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Заслужил: Зеленский вручил премьер-министру Латвии орден «За заслуги» 0 32

Политика
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр ЛР (слева) и президент Украины.

Премьер-министр ЛР (слева) и президент Украины.

ФОТО: Valsts kanceleja

В ходе визита в Киев в понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу государственную награду Украины.

Кулбергс получил орден «За заслуги» I степени. Официальное обоснование – в знак признательности за значительную поддержку Украины со стороны Латвии.

«Эту высокую государственную награду Украины я воспринимаю как подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны латвийского народа. Это честь не лично для меня, а для всей Латвии и наших людей, которые с начала полномасштабного вторжения России были рядом с Украиной и продолжают её поддерживать, жертвуя денежные средства, автомобили, различное оборудование, одежду, продукты питания и другие необходимые товары», — заявил премьер-министр Кулбергс.

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Кроме Кулбергса госнаграды Украины Владимир Зеленский также вручил президентам Эстонии, Литвы, Молдовы и Финляндии, председателю Европейского совета, а также премьер-министрам Великобритании и Люксембурга.

С 23 по 24 августа премьер-министр Андрис Кулбергс находился с рабочим визитом в Украине.

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#Украина #Латвия #Европа #награды #дипломатия #визит #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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