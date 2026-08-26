Апокалипсис в нашей стране может наступить очень легко – достаточно случиться чему-то вроде урагана, и все! Практически конец света. Десятки тысяч людей без электричества и света, в некоторых местах не работали заправки, во многих районах нельзя было зарядить электромобили, не было интернета, а также отсутствовала мобильная связь!

И почти конец света

Исполняющий обязанности премьера Марис Кучинскис (настоящий премьер Андрис Кулбергс уехал в Киев) был вынужден созвать внеочередное заседание правительства. Президент Эдгар Ринкевич сетовал на стремление чиновников действовать строго по инструкциям, хотя жизнь (природа) всегда вносит свои коррективы…

Руководитель недавно созданного центра управления кризисом при этом «костерил народ»: мол, жители к ЧП не готовы – генераторами не запаслись, даже радиоприемников с батарейками у народа нет…

Извините, а что для этого сделало государство, чтобы подготовить народ к ЧС? Заборы на границе и разные элементы «противомобильности» на случай наступления вражеской страны – это дело, возможно, нужное; вот только нападет ли агрессор — неизвестно, а приход стихии гарантирован. Удивляет неготовность страны к природным катаклизмам или точнее — к ожидаемым природным катаклизмам!

Ветер пришел неожиданно

Да, если бы Латвию вдруг накрыла засуха и жара – градусов этак 40-45 в тени, как этим летом было во Франции, то тогда растерянность и даже панику в госструктурах можно было бы объяснить. Или если бы, не дай Бог, Латвию сразило бы землетрясение. Но речь-то ведь идет всего лишь о сильном ветре, который в наших широтах привычен и случается чуть ли не каждый год, а уж раз в два года — обязательно.

Впрочем, опыт последнего времени показал, что мы не готовы ни к каким ЧП. Появление трех «неопознанных» дронов привело, как известно, к увольнению министра и в итоге закончилось падением правительства.

Новоиспеченный министр внутренних дел Янис Домбрава с удивлением сообщал, что видеокамеры на границе не позволяют пограничникам увидеть всю приграничную полосу! Спустя какое-то время эту «тяжелейшую проблему» удалось решить…

Даже в мирное время, без всякого ЧП появление у приемного покоя главной клиники страны одновременно нескольких машин «скорой» с пациентами приводит к долгим очередям в этот самый приемный покой. А что же будет, если опять-таки случится какое-то ЧП? Больницы будут парализованы в считанные минуты? Есть ли вообще в стране план действий на случай масштабного ЧП? На бумаге, наверное, есть…

А прятаться будем на парковке

Столичные власти как подвиг преподносят решение устроить убежище в подземной автопарковке под домом конгрессов, хотя во всех Скандинавских странах именно подземные стоянки и предусмотрены в качестве убежищ.

До сих пор сдаются в эксплуатацию новые жилые дома, в которых убежища (укрытия) отсутствуют, а, зачастую, нет даже подвалов, где теоретически можно было бы укрыться!

Глава упомянутого центра управления кризисом напоминает о 72-часовой готовности населения к чрезвычайным ситуациям – то есть подготовки «кризисной сумки» со всем необходимым, чтобы продержаться хотя бы 72 часа. Извините, а разве государство проводило широкомасштабную информационную кампанию с разъяснением – что должно находиться в этом «кризисном чемоданчике»?!

С завидной регулярностью проводятся информационные кампании о поведении на дороге (отражатели для пешеходов, ремни безопасности, трезвость для водителей и т. п.), но нет никаких кампаний в сфере гражданской обороны. Хотя такие информационные «ролики» о необходимости иметь какой-то запас воды, батареек, фонариков, продовольственного пайка и т. п. где-то существуют, но нигде в СМИ не появлялись. Тем более в СМИ на русском.

Куда бежать и как спасаться?

Как известно, в день урагана жители получили два так называемых сотовых предупреждения о грядущем урагане с призывом проявлять осторожность. Однако алгоритма действий опубликовано не было. Если не считать советов руководителей самоуправлений… сидеть дома и сохранять спокойствие.

Наверное, не стоит и объяснять, что многие вынуждены выходить из дома по необходимости. К тому же не всегда ураган «совпадает» с выходным днем. А что делать в случае атак дронов? Жители приграничных районов получали такие же сотовые уведомления, но при этом ясности больше не стало: а делать-то что? Куда бежать и где прятаться?

Невероятно, но факт: для большинства населения являеются совершенно непонятными «цвета бедствия» – чем красное предупреждение в практическом смысле отличается от оранжевого или желтого? В день урагана, к примеру, уже после красного предупреждения в юрмальском концертном зале, словно ни в чем не бывало, проходил концерт – вторая его часть шла уже под завывание ветра и хруст падающих вблизи открытого концертного зала деревьев! А ведь людям после концерта нужно было еще добежать до машины, автобуса или электрички…

Дамы и кунги, к вам обращаюсь я

Совершенно очевидно, что должен быть выработан четкий алгоритм и предусмотрена ответственность за проведение каких-то массовых (культурных) мероприятий, если объявлено красное предупреждение.

Если центр управления кризисом рекомендует всем жителям приобрести карманный радиоприемник с комплектом батареек, то тогда жители должны знать, а для чего им этот радиоприемник – будут ли там действительно передаваться сообщения о действиях в ситуации ЧП. Причем, в том числе, и не только на госязыке – законодательство, кстати, разрешает использование иностранных языков, если речь идет о чрезвычайной ситуации и вопросах безопасности.

Пока мы видим, что государство не в состоянии эффективно «управлять кризисами» – до сих пор не создана стройная, эффективная и понятная система гражданской обороны. На самом деле это должно было быть одним из главных приоритетов правительства и парламента.

Однако депутатов такие «мелочи», как ЧП и другие непредвиденные ситуации, волнуют мало – они заняты совершенно второстепенными политическими вопросами.

Садитесь, «двойка»!

Как показали события последних недель, мы совершенно беззащитны и перед угрозой кибератаки — чего стоит только кража персональных данных 1 миллиона 200 тысяч латвийцев из базы данных CSDD!

Каждый житель Латвии в нынешней обстановке в мире должен знать азы действий в случае чрезвычайной ситуации. И это намного важнее, чем даже закупка очередного танка или мотков колючей проволоки на границе.