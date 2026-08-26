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Как жители оценивают правительство Кулбергса? Есть свежие данные 0 128

Политика
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства ЛР

Заседание правительства ЛР. Foto: Mairis Matisons, Valsts kanceleja

Центр Providus и SKDS в августе провели опрос общественного мнения.

Директор аналитического центра Providus Санда Лиепиня сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ рассказала о результатах проведенного центром Providus совместно с социологами SKDS опроса общественного мнения. Латвийцев просили оценить деятельность правительства Кулбергса.

Итак, согласно этого опроса, который проводился с 10 по 12-е августа, то есть еще до урагана, 61 процент респондентов оценили работу правительства негативно, а 31 процент респондентов - позитивно. Остальные затруднились ответить.

Санда Лиепиня отметила, что прошлое правительство положительно оценивали лишь 15% опрошенных, а 81% респондентов оценили работу прошлого правительства негативно.

Политолог Янис Икстенс в эфире Латвийского ТВ заявил, что рост популярности правительства главным образом связан с появлением новых лиц в правительстве и прежде всего - Андриса Кулбергса.

Отвечая на вопрос о том, кому из министров удалось за этот период работы в правительстве ( 2,5 месяца) извлечь политические дивиденды, политолог прежде всего упомянул Домбраву. "Он, с точки зрения воздействия на свой электорат, действует стратегически очень правильно", - убежден эксперт.

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#Домбрава #политика
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Эдуард Эльдаров
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