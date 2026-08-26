Ряд представителей музыкальной индустрии Латвии поддерживает предложение постепенно увеличить долю созданной в стране музыки в радиоэфире до 30%, сообщили в ассоциации Music Latvia.

В организации подчеркивают, что цель инициативы — не ограничить разнообразие радиостанций, а дать латвийским исполнителям реальную возможность находить слушателей в своей стране и укрепить местное культурное пространство.

По данным международной компании мониторинга радиоэфира Radiomonitor и Латвийского объединения исполнителей и продюсеров (LaIPA) за 2025 год, сейчас средняя доля созданной в Латвии музыки на радио составляет около 17%. На девяти из 29 проанализированных станций она равна нулю, на пяти — всего 1%, еще на двух — соответственно 3% и 4%. Таким образом, на 16 из 29 радиостанций доля латвийской музыки не превышает 4%.

В то же время опыт ряда латвийских радиостанций, по мнению Music Latvia, показывает, что значительно увеличить присутствие местной музыки в эфире можно без ущерба для индивидуальности станции и разнообразия ее репертуара.

Представители отрасли отмечают, что радио остается важным партнером латвийских музыкантов. По их словам, цель дискуссии — не противопоставить исполнителей радиостанциям, а найти приемлемое решение, поскольку культура не может рассматриваться исключительно с точки зрения свободного рынка.

В Music Latvia также обращают внимание, что радиочастотный спектр является ограниченным ресурсом и его использование уже регулируется государством. Поэтому вопрос о доле местной музыки в эфире касается не только права частной радиостанции самостоятельно формировать плейлист, но и места латвийской культуры в информационном пространстве страны.

Одним из аргументов против введения квот стали опасения, что увеличение количества латвийской музыки заставит часть аудитории перейти на Spotify и другие стриминговые сервисы. Представители отрасли считают, что такие опасения следует учитывать, но оценивать их необходимо на основании данных.

Так, согласно данным Kantar за осень 2025-го и зиму 2026 года, радио хотя бы раз в неделю слушают 80,8% жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет — около 1,2 млн человек.

Исполнительный директор Music Latvia Агнесе Цимушка-Рекке подчеркивает, что радио и стриминговые платформы не обязательно являются прямыми конкурентами. Радио может стать местом, где слушатель впервые знакомится с исполнителем, а Spotify, YouTube или другой сервис — площадкой, где он продолжает слушать его музыку, подписывается на артиста и впоследствии, возможно, приходит на концерт.

Инициативу продвигает Music Latvia при участии других организаций музыкальной отрасли, в том числе LaIPA, агентства AKKA/LAA и Ассоциации самозанятых музыкантов. Сейчас Music Latvia собирает более широкий круг музыкантов, авторов, исполнителей и продюсеров, готовых публично поддержать предложение.

О своей поддержке уже заявили, в частности, Ozols, Робертс Ванагс, Fiņķis, Рудолфс Будзе, Рейнис Сеянс и Каспарс Земитис.

Рабочая группа по увеличению доли созданной в Латвии музыки на радиостанциях была сформирована в феврале этого года.

Согласно поправкам к Закону об электронных СМИ, переданным на общественное обсуждение в июне 2026 года, обязательную квоту предлагается вводить поэтапно: с 1 января 2028 года латвийская музыка должна составлять не менее 10% эфира, с 2029 года — 20%, а с 2030-го — 30%.

По расчетам авторов законопроекта, после введения 30-процентной квоты совокупные дополнительные выплаты латвийским авторам и исполнителям могут составить до 208 502 евро в год. Для сравнения, объем рынка радиорекламы в Латвии составляет около 12 млн евро ежегодно.

Ранее ряд представителей музыкальной индустрии в открытом письме призвал депутатов Сейма поддержать введение квот на латвийскую музыку по примеру других стран. Против предложения выступили Radio SWH, Латвийская ассоциация вещательных организаций и EHR mediju grupa.