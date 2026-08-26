Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Латвии отказался говорить о полете главы ЦРУ из Риги в Москву: президенты Литвы и США охотно высказались 1 728

Политика
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Boeing C-17A Globemaster III

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался раскрывать подробности визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву и пребывания американских должностных лиц в Латвии.

Как сообщал bb.lv, Ринкевич предложил любопытным журналистам задавать американской стороне все вопросы, связанные с визитом директора ЦРУ в Москву транзитом через Ригу.

Литовская версия

Гораздо более словоохотливым оказался коллега Ринкевича – президент Литвы Гитанас Науседа. «Да, мы знали», — сказал он на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Кошта. Науседа предположил, что встреча была направлена на «снижение геополитической напряженности в нашем регионе». «И это меня настраивает позитивно», — отметил литовский лидер.

«Мы были проинформированы нашими партнерами, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам незамедлительно, то есть практически уже, наверное, на следующей неделе», — сообщил Науседа.

А вот, что говорят в Вашингтоне

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию «был полурутинным», заявил президент США Дональд Трамп.

«Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал Трамп.

Как сообщал bb.lv, Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Публикациям о визите Рэтклиффа предшествовали сообщения о прибытии в московский аэропорт Внуково из Риги военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17A Globemaster III.

×
#США #Литва #Украина #ЦРУ #Латвия #дипломатия #визит #геополитика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: шторм Эксклюзив!
Изображение к статье: Премьер-министр ЛР (слева) и президент Украины.
Изображение к статье: Boeing C-17 Globemaster III
Изображение к статье: Флаг ООН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: туман
Наша Латвия
Изображение к статье: Кирилл Липатов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Науседа
Политика
Изображение к статье: Рижский вокзал
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Вспышка на Солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и его сын Баррон
В мире
Изображение к статье: туман
Наша Латвия
Изображение к статье: Кирилл Липатов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Науседа
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео