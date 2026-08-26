Как сообщал bb.lv, Ринкевич предложил любопытным журналистам задавать американской стороне все вопросы, связанные с визитом директора ЦРУ в Москву транзитом через Ригу.

Литовская версия

Гораздо более словоохотливым оказался коллега Ринкевича – президент Литвы Гитанас Науседа. «Да, мы знали», — сказал он на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Кошта. Науседа предположил, что встреча была направлена на «снижение геополитической напряженности в нашем регионе». «И это меня настраивает позитивно», — отметил литовский лидер.

«Мы были проинформированы нашими партнерами, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам незамедлительно, то есть практически уже, наверное, на следующей неделе», — сообщил Науседа.

А вот, что говорят в Вашингтоне

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию «был полурутинным», заявил президент США Дональд Трамп.

«Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал Трамп.

Как сообщал bb.lv, Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Публикациям о визите Рэтклиффа предшествовали сообщения о прибытии в московский аэропорт Внуково из Риги военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17A Globemaster III.