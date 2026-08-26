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Литва была информирована о визите главы ЦРУ в Москву - президент 0 45

Политика
Дата публикации: 26.08.2026
BNS
Изображение к статье: Науседа

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что был проинформирован о визите главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Москву, но не желает обсуждать содержание этой встречи.

«Мы знали (о встрече) — BNS. Я бы не хотел обсуждать содержание встречи, поскольку это, прежде всего, объект договоренности сторон», — заявил глава государства во вторник.

«Наши партнеры сообщили нам, что информация об этой встрече, ее целях и содержании будет предоставлена нам незамедлительно — то есть, на практике, вероятно, на следующей неделе. Могу лишь предположить, что эта встреча, тем не менее, направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе, и мне это придает положительный настрой», — сказал он.

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#США #Литва #ЦРУ #дипломатия #визит #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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