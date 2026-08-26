Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался раскрывать подробности визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву и возможного пребывания американских должностных лиц в Латвии. По его словам, любые вопросы на эту тему следует адресовать американской стороне. При этом президент подтвердил тесное сотрудничество Латвии и США, в том числе в сфере логистической поддержки.

Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует адресовать американской стороне. Об этом в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает LETA.

Как сообщила корреспондент американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, Рэтклифф прибыл в Москву во вторник для проведения переговоров. В тот же день в московском аэропорту Внуково приземлился вылетевший из Риги военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Как сообщала программа Латвийского телевидения «Panorāma», во вторник вечером самолет вновь приземлился в Риге. Предположительно, Рэтклифф в Риге пересел на другой, меньший по размеру самолет, который прибыл в Латвию одновременно с Boeing C-17.

На вопрос о том, проводил ли директор ЦРУ в Риге какие-либо встречи с латвийскими должностными лицами, Ринкевич подчеркнул, что Латвия поддерживает очень тесное и хорошее сотрудничество с американскими союзниками как в сфере обмена информацией и взаимных консультаций, так и в вопросах логистической поддержки, когда она необходима. По словам президента, данный случай как раз был связан с такой поддержкой.

«Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, однако любые комментарии относительно визита будут давать наши американские союзники — в том объеме и в тех пределах, которые они сами сочтут необходимыми», — заявил Ринкевич.

Президент добавил, что никаких дополнительных комментариев по этому поводу не будут давать ни он сам, ни латвийские министерства, ни другие государственные учреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов сотрудничества и атмосферы взаимного доверия между союзниками.

Есть ли повод для беспокойства?

Ринкевичу также задали вопрос, следует ли жителям Латвии беспокоиться, учитывая, что предыдущий директор ЦРУ посещал Россию за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Президент ответил, что жителям Латвии во многих вопросах необходимо изменить восприятие реальности. По его словам, существует представление, что, если что-либо произойдет, государство сможет обеспечить абсолютно все. В формировании такого представления, признал Ринкевич, отчасти виновато и само государство.

Однако опыт Украины показывает, что люди должны быть готовы к чрезвычайным обстоятельствам и сами, подчеркнул президент.

«Моя уверенность в прямой поддержке наших союзников в эти дни не меньше и не будет меньше той, которая была у меня пять лет назад. В этом отношении мне нечего сказать тревожного», — заявил Ринкевич.

Что известно о поездке Рэтклиффа

Ранее Дженнифер Джейкобс написала в своем аккаунте в социальной сети X, что Рэтклифф был пассажиром военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III и что в российской столице у него были запланированы встречи.

При этом Джейкобс не уточнила, с кем именно должен был встретиться директор ЦРУ и сколько времени должна была продолжаться его поездка.

Американское издание Axios со ссылкой на представителя США также подтвердило информацию о прибытии Рэтклиффа в Москву.

По данным журналиста Axios Барака Равида, который ссылается на информированные источники, перед визитом Рэтклиффа Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что в Москву направляется делегация высокопоставленных американских должностных лиц, и попросили Киев приостановить удары до момента ее отъезда.

Американский C-17 прилетел в Ригу из США

За два дня до поездки в Москву, 23 августа, самолет рейса RCH4555 прибыл в Ригу из Кэмп-Спрингса в американском штате Мэриленд. Там расположена объединенная база Эндрюс, где, в частности, базируются самолеты, используемые для перевозки президента США, включая Air Force One.

В последние месяцы российские власти также ожидали визитов специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Ранее они выступали посредниками между Москвой и Киевом в ходе нескольких раундов мирных переговоров.

В настоящее время переговорный процесс приостановлен.

Таким образом, латвийская сторона подтверждает тесное взаимодействие с американскими союзниками и оказание необходимой логистической поддержки, однако раскрывать детали пребывания представителей США в Латвии и визита директора ЦРУ в Москву Рига не намерена. Ринкевич подчеркивает, что предоставить такую информацию может только американская сторона.