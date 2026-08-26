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«Там живут латыши с яйцами» – премьер ЛР нетрадиционно похвалили посла, который взял в Киев свою жену 6 956

Политика
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и латыши с "яйцами".

Андрис Кулбергс и латыши с "яйцами".

ФОТО: twitter

«Снимаю шляпу перед нашим посольством в Украине», – написал премьер министр Латвии Андрис Кулбергс по возвращению из Киева в Ригу.

Что взывало восхищение главы исполнительной власти ЛР?

«Вы думаете, что это обычное посольство? Нет — там работают латыши «с яйцами», – сообщил Кулбергс. – Потому что наш посол — единственный среди послов четырех других стран мира, кто постоянно живет там вместе с женой. Все остальные сменяют друг друга каждый месяц и не живут на месте, поскольку опасаются ежедневных ракетных атак и ударов беспилотников».

Кулбергс также отметил храбрость других сотрудников посольства: «Точно так же наш эксперт по иностранным делам вместе с коллегой постоянно живут в Киеве. Они являются важным связующим звеном для наших служб, внешнеполитического ведомства, предпринимателей и граждан, помогая делать все возможное для поддержки Украины, а также наших предпринимателей и тех, кто оказывает помощь».

Как сообщал bb.lv, сам Кулбергс также оказался мужчиной не робкого десятка. Президент Украины Владимир Зеленский орден «За заслуги» I степени.

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#президент #Украина #Латвия #награды #посольство #дипломатия #геополитика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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