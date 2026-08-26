Андрис Кулбергс и латыши с "яйцами".
«Снимаю шляпу перед нашим посольством в Украине», – написал премьер министр Латвии Андрис Кулбергс по возвращению из Киева в Ригу.
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«Вы думаете, что это обычное посольство? Нет — там работают латыши «с яйцами», – сообщил Кулбергс. – Потому что наш посол — единственный среди послов четырех других стран мира, кто постоянно живет там вместе с женой. Все остальные сменяют друг друга каждый месяц и не живут на месте, поскольку опасаются ежедневных ракетных атак и ударов беспилотников».
Кулбергс также отметил храбрость других сотрудников посольства: «Точно так же наш эксперт по иностранным делам вместе с коллегой постоянно живут в Киеве. Они являются важным связующим звеном для наших служб, внешнеполитического ведомства, предпринимателей и граждан, помогая делать все возможное для поддержки Украины, а также наших предпринимателей и тех, кто оказывает помощь».
Как сообщал bb.lv, сам Кулбергс также оказался мужчиной не робкого десятка. Президент Украины Владимир Зеленский орден «За заслуги» I степени.
Cepuri nost musu vēstniecībai 🇺🇦. Jums liekas, ka tā ir parasta vēstniecība.... nē, tur ir Latviši ar "olām", jo mūsu vēstnieks ir vienīgais starp 4x citu pasaules vēstniekiem, kas dzīvo tur kopā ar sievu ikdienā. Pārējie visi mainās ik mēnesi un nedzīvo uz vietas, jo ir bail no… https://t.co/240lwZQwMf— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) August 25, 2026
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