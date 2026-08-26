Рижская дума сегодня приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении прямого сообщения общественного транспорта между микрорайоном Дарзини и центром города.

Инициатива передана на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности.

На портале manabalss.lv в ее поддержку удалось собрать 2188 подписей. Авторы инициативы призывают вернуть удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить жителям микрорайона возможность добираться до центра без пересадок.

В частности, предлагается отменить изменения маршрутов автобусов №18, 15 и 31 и введенную для направлений Дарзини и Румбула систему пересадок. Жители требуют сохранить прежние маршруты автобусов №18 и 15 до улицы Абренес и центра города.

По мнению авторов инициативы, новая организация движения существенно ухудшает качество жизни и возможности передвижения жителей Дарзини. Изменения также затрагивают людей, которые ездят на работу в эти районы, в частности в Румбулу.

Предложенный вариант поездок в центр с пересадкой в Кенгарагсе авторы инициативы называют «крайне неудобным».

Обсуждение вопроса вызвало жаркие споры среди депутатов Рижской думы. Представители оппозиции в основном настаивали на отмене изменений, утверждая, что жители оценивают новую транспортную систему негативно.

Представители правящей коалиции, напротив, заявили, что после изменения маршрутов число пассажиров увеличилось и продолжает расти. По их мнению, это свидетельствует о том, что оппозиционные политики подстрекают жителей и призывают их собирать подписи против реформы, тогда как на практике общественным транспортом стали пользоваться чаще.

Как сообщалось ранее, автобус №18 из Дарзини теперь ходит чаще, однако его маршрут заканчивается в Кенгарагсе.

После реформы №18 стал подвозящим маршрутом до пункта мобильности «Кенгарагс». Автобусы курсируют ежедневно каждые 12–15 минут, тогда как прежде интервал составлял 35–45 минут в рабочие дни и 60 минут по выходным.

В пункте мобильности «Кенгарагс» пассажиры могут пересесть на трамваи и троллейбусы, которые в рабочие дни отправляются в сторону центра каждые две-пять минут. Там же можно пересесть на автобусы, следующие в Пурвциемс, Межциемс, Юглу и Саркандаугаву.

С сентября отдельные рейсы автобуса №18 будут продлены до перекрестка улиц Прушу и Латгалес, чтобы школьникам было удобнее добираться до учебных заведений Кенгарагса и возвращаться домой.