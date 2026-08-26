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Во «временном» правительстве большие разногласия. О чем спорят на сей раз? 0 206

Политика
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс

Премьер Андрис Кулбергс. Foto: Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

Близость выборов вызвала невероятный приступ заботы о жителях Латвии.

Держу пари, что если бы не близость выборов, то затеянная министерством образования "реформа" экзаменации выпускников 9-ых классов прошла бы если не на ура, то по крайней мере без больших претензий и скандалов. Однако до выборов остается менее 6 недель и правящие партии готовы "цепляться" за любой вопрос - только бы напомнить о себе избирателям и показать свою заботу о народе. Поэтому "под раздачу" попала и министр образования Илзе Индриксоне (Нацобъединение), которая недавно возглавило это ведомство... будучи совершенно далеким от педагогики человеком. Напомним: минобраз решил уже по окончанию грядущего учебного года, то есть в мае-июне изменить систему проверки знаний по окончанию основной школы. А именно: предлагается ввести дополнительный централизованный экзамен - по естествознанию (природоведению), но при этом отказаться от минимального уровня знаний по результатам централизованных экзаменов. Как известно, чтобы учащийся смог получить аттестат о получении основного образования он должен был показать уровень знаний не ниже 10%.

Против "реформы" выступили и представители Союза зеленых и крестьян, и особенно - политики "Нового Единства". Тем более, что именно "Новое Единство" в прошлых правительствах отвечало за сферу образования. Аргументы противников "реформы" весьма логичны. Во-первых, нельзя такие изменения вводить без переходного периода - то есть нельзя сразу их распространять на текущий учебный год. Во-вторых, без установления минимального уровня знаний централизованные экзамены вообще теряют всякий смысл. С таким же успехом можно сразу же выдавать аттестат - по итогам годовых оценок.

Но самое удивительное - представители Нацобъединения вместо того, чтобы или тихо отложить реформу, или выступить со своими контраргументами, просто сильно обиделись и даже проигнорировали последнее заседание коалиционного совета.

Впрочем, понятно, что правительство из-за этого вопроса не развалится. В принципе, уже некогда и разваливаться - выборы 3-го октября, после чего правительство Кулбергса будет просто дорабатывать до момента утверждения парламентом нового правительства. Другое дело, что эти споры в коалиции во-первых, отвлекают от решения более важных проблем, а во-вторых - постепенно могут превратить правительство Кулбергса в подобие правительства Силини, когда вроде бы правительство де юре есть, но де факто - оно недееспособно.

Так или иначе, но возникшие разногласия в коалиции в чем-то идут на пользу Кулбергсу, ведь если он будет выдвинут в премьеры и после выборов, то он уже будет знать, кто есть кто - с кем можно работать в одной команде, а от кого лучше держаться подальше.

Понятно, что в сентябре, то есть в последнем перед выборами месяце, разногласий в правительстве будет хоть отбавляй! И по все тем же вопросам airBaltic и Rail Baltic, и по приоритетам проекта бюджета-2027, и по сокращению расходов, и по все той же теме привлечения инвестиций - как известно, коалиционные партнеры в лице Нацобъединения и "Нового Единства" фактически заблокировали поддерживаемыме премьером инициативы о выдаче иностранцам ВНЖ в обмен на покупку недвижимости. Кстати, на ближайшем коалиционном совете, по слухам, глава правительства намерен снова поднять вопрос о возвращении в Закон об иммиграции статей, позволяющих привлекать богатых иностранцев, предлагая им временный вид на жительство за инвестиции, в том числе в недвижимость. Наверняка и на сей раз партнеры перед выборами будут категорически против. Основание - мол, такая инвестиционная программа слишком "разогревает" рынок недвижимости и якобы растут цены на дома и квартиры для местных жителей.

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#выборы #образование #инвестиции #экзамены #коалиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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