Министерство климата и энергетики отозвало из согласования проект распоряжения о введении чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии. В ведомстве объяснили это возникшей в обществе дискуссией и, по мнению министерства, неверным толкованием документа. При этом от самой идеи создания специального правового механизма на случай угрозы с воздуха KEM не отказывается.

Министерство климата и энергетики (KEM) отозвало поданный в среду, 26 августа, на согласование проект распоряжения, предусматривавший введение чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточном приграничье Латвии. Об этом свидетельствует информация на Портале проектов нормативных актов (TAP).

Представители KEM сообщили, что с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и, по мнению министерства, отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа в настоящее время он больше не доступен для общественности на портале TAP.

Чтобы снизить дальнейшие риски, связанные с коммуникацией и различным толкованием документа, министерство планирует также уточнить его название. В то же время из предоставленной KEM информации не следует, что министерство отказалось от самой инициативы или окончательно прекратило работу над проектом распоряжения.

Министерство продолжает работу над временным правовым решением. Следующим этапом должна стать разработка постоянного регулирования, которое в долгосрочной перспективе определит порядок предоставления критически важных услуг в случае возникновения угрозы в воздушном пространстве.

KEM также указывает, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения Кабинета министров на основании поручения правительства всем министерствам. В соответствии с ним ведомства при необходимости должны до 30 сентября этого года представить Министерству юстиции предложения о необходимом в их сферах правовом регулировании для обеспечения непрерывности работы в случае угрозы воздушному пространству.

При этом министерства должны четко определить цель или существующую проблему, предложить концептуальное решение для достижения цели или устранения проблемы, а также обосновать, почему необходимые механизмы невозможно обеспечить в рамках уже действующих нормативных актов, регулирующих соответствующую отрасль.

Как сообщалось ранее, KEM подготовило и представило на согласование проект распоряжения, предусматривавший введение до 1 декабря этого года чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточном приграничье Латвии.

Необходимость такого решения министерство обосновывало угрозой эскалации военных действий России и необходимостью предотвратить возможные последствия угроз в воздушном пространстве.

Чрезвычайную ситуацию предлагалось ввести в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Даугавпилсском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Прейльском и Резекненском краях, а также в Даугавпилсе и Резекне.

KEM поясняло, что в воздушном пространстве Латвии или вблизи государственной границы все чаще обнаруживаются беспилотные летательные аппараты и другие неопознанные объекты, которые потенциально могут представлять угрозу общественной безопасности, здоровью людей и работе критической инфраструктуры.

Проект распоряжения предусматривал временные исключения из правил, регулирующих рабочее время и сверхурочную работу, дополнительную оплату труда и меры защиты работников. Это должно было обеспечить непрерывное предоставление критически важных услуг в условиях угрозы воздушному пространству.

Министр климата и энергетики в четверг пояснил, что подготовленный проект распоряжения о чрезвычайной ситуации в приграничных районах Латвии не является сигналом о готовящемся вторжении. По его словам, речь идет о превентивной мере на случай, если при возникновении угрозы с воздуха потребуется обеспечить непрерывность критически важных услуг.

KEM также подчеркивало, что проект распоряжения «Об объявлении чрезвычайной ситуации на территории восточного приграничья Латвии» фактически не предусматривал немедленного введения чрезвычайной ситуации, а должен был определить порядок действий в случае ее объявления.

Таким образом, вызвавший широкую дискуссию документ снят с согласования и исчез с портала TAP, однако работа над самим механизмом продолжается. KEM намерено изменить формулировки и название документа, а затем разработать постоянные правила, которые позволят обеспечить работу больниц, энергетики, водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры при угрозах с воздуха.