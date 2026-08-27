После появления информации о возможной чрезвычайной ситуации в восточном приграничье премьер-министр Андрис Кулбергс обратился к жителям Латвии. Он заверил, что уровень военной угрозы не изменился, а риск прямого вторжения остается низким, и одновременно призвал политиков не превращать вопросы безопасности в инструмент предвыборной борьбы.

Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, а риск прямого военного вторжения в страну в настоящее время остается низким, подчеркнул в своем сообщении в Twitter премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС).

По его словам, у жителей Латвии сейчас нет оснований для беспокойства. Низкий риск прямого военного вторжения подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, и публично об этом заявил также президент Латвии.

В то же время премьер подчеркнул, что мы живем во времена, когда совсем рядом продолжается война России против Украины.

«Мы должны считаться с кибератаками, попытками диверсий, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны», — заявил Кулбергс, добавив, что именно поэтому государственные службы работают в режиме повышенного внимания, укрепляется восточная граница, а ситуация постоянно отслеживается совместно с союзниками по НАТО.

«Однако готовность к возможной угрозе — не то же самое, что непосредственная угроза. Эти две вещи нельзя путать», — подчеркнул Кулбергс.

На портале правовых актов был опубликован подготовленный Министерством климата и энергетики (КЕМ) проект распоряжения «Об объявлении чрезвычайной ситуации на территории восточного приграничья Латвии».

В проекте распоряжения говорилось: «Учитывая угрозы эскалации военных действий России и необходимость предотвращения возможной угрозы воздушному пространству для работы отраслей здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства Латвии, (...) объявить чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства на территории восточного приграничья Латвии со дня вступления настоящего распоряжения в силу до 1 декабря 2026 года».

В четверг КЕМ уточнило, что проект распоряжения не предусматривает объявления чрезвычайной ситуации, а определяет порядок действий в случае ее объявления.

Министр климата и энергетики также уточнил, что речь не идет о наличии в настоящее время информации о готовящемся вторжении. По его словам, государство должно быть готово к различным сценариям угроз с воздуха и заранее установить четкий порядок действий в подобных обстоятельствах.

В свою очередь премьер в своем заявлении отметил, что «в последние дни в публичном пространстве, к сожалению, звучат громкие заявления об угрозах эскалации военных действий России и объявлении чрезвычайной ситуации».

Кулбергс признал, что подобные формулировки, вырванные из контекста фактической оценки ситуации в сфере безопасности, вполне объяснимо вызывают у людей вопросы и тревогу.

«Призываю и министерства, и политиков быть особенно ответственными в этом вопросе. Безопасность — не инструмент предвыборной риторики. Нельзя зарабатывать политические очки на страхах людей», — обратился премьер к коллегам.

Он также пояснил, что если какому-либо министерству необходимо специальное правовое регулирование, чтобы в случае угрозы обеспечить бесперебойную работу больниц, систем энергоснабжения, водного хозяйства или другой критически важной инфраструктуры, то правительство рассмотрит такие предложения и примет необходимые решения.

«Это наша обязанность», — заявил премьер.

«Но технические и организационные меры по обеспечению готовности государства не следует преподносить обществу так, словно Латвия находится на пороге войны», — призвал Кулбергс.

Он подчеркнул, что Латвия является безопасной страной и членом НАТО. Здесь находятся силы союзников, воздушное пространство Латвии постоянно контролируется, восточная граница укрепляется, а государственные службы безопасности работают совместно с союзниками, перечислил Кулбергс.

В то же время он признал, что задача правительства — быть готовым и к самым неблагоприятным сценариям.

«Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критически важную инфраструктуру», — заявил Кулбергс.

Премьер призвал жителей Латвии продолжать жить обычной повседневной жизнью, сохранять спокойствие, но при этом оставаться бдительными. Политиков и государственных должностных лиц Кулбергс призвал ответственно относиться к своим словам и не создавать у общества впечатление непосредственной военной угрозы там, где речь идет о подготовке государства к возможным кризисным сценариям.