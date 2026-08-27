Уровень военной угрозы для Латвии и его оценка остаются прежними, заявил президент страны Эдгар Ринкевич. По его словам, риск прямого российского вторжения в настоящее время оценивается как низкий, однако сохраняется вероятность диверсий, кибератак и других гибридных операций.

Как сообщили bb.lv в Канцелярии президента, Латвия, как и другие страны НАТО и Евросоюза, регулярно сталкивается с различными проявлениями гибридных угроз.

Для их предотвращения необходимые меры принимают структуры системы внутренних дел, Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО.

«Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности», — заявил советник президента.

Заявление президента последовало на фоне сообщений о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Как ранее сообщило Politico со ссылкой на информированные источники, одной из главных целей поездки было предостережение российских властей от эскалации конфликта с НАТО, особенно в отношении Латвии, Литвы и Эстонии.

По данным одного из источников издания, Рэтклифф также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирана. The Wall Street Journal ранее также сообщала, что глава ЦРУ предостерег Россию от нападения на государства — члены НАТО.

На этом фоне Министерство климата и энергетики Латвии представило на согласование проект правительственного распоряжения, предусматривающий введение до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье страны в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.

Необходимость такой меры министерство объясняет риском эскалации военных действий России, а также участившимися случаями обнаружения беспилотников и других неопознанных объектов в воздушном пространстве Латвии или вблизи государственной границы.

При этом позиция президента остается неизменной: непосредственная военная угроза Латвии сейчас оценивается как низкая. Основными рисками остаются гибридные операции, диверсии и кибератаки, к противодействию которым привлечены как латвийские службы, так и союзники по НАТО.