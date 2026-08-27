Иногда лучше молчать, чем говорить. Игнорирование этого правила стоило Эвике Силине премьерства. Однако она выводов не сделала и снова попала впросак.

«Чтобы airBaltic был»

На минувшей неделе экс-премьер Силиня так прокомментировала эпопею с airBaltic: «Сегодня премьер-министр рассказывает, что, наконец, есть бизнес-план. Да, бизнес-план действительно есть, поскольку во время прошлого правительства мы заменили председателя правления Гауса, назначили новых председателей совета и правления, и это я дала поручение подготовить новый бизнес-план. Да, нынешнему правительству повезло, поскольку предыдущее правительство создало хорошую почву, чтобы airBaltic был».

Премьер Андрис Кулбергс отреагировал незамедлительно: «Я не знаю, мне смеяться или плакать! Госпожа Силиня, вы дали 340 миллионов евро под 14,5% в год. За два года авиакомпания спалила эти деньги, не осталось ни копейки! Еще дали 30 миллионов, чтобы авиакомпания протянула 2 месяца, и это вы называете хорошим планом?

Два года назад нужно было действовать. Ничего не было сделано. Ситуация доведена до такого состояния, что государство практически потеряло контроль над госпредприятием – акций нет, займа нет...».

Положение критическое

Итак, сперва о том, в каком положении находится airBaltic?

Первое – ситуация настолько критическая, что премьер и правительство даже не могут затянуть решение вопроса до выборов. То есть что-то делать нужно было прямо сейчас.

Второе – удивительно, но факт: вложив в общей сложности 651 миллион (571 миллион до и во время ковида, 50 миллионов – приобретение облигаций и еще 30 миллионов – срочный кредит), государство фактически потеряло контроль над принадлежащей ему авиакомпанией! Поскольку даже проценты по облигациям авиакомпания отдать в августе не смогла, то по существу контроль над авиакомпанией перехватили кредиторы, то бишь держатели облигаций.

Да, среди них есть и государство, имеющее 13 процентов облигаций, однако 13-ти процентов, как вы понимаете, недостаточно, чтобы устанавливать правила игры.

Парадокс: 88 процентов долей капитала принадлежит государству, но де-факто ему ничего не принадлежит – нет ни залогов, ни основных средств, ни акций с реальной стоимостью. Все, что есть – это бренд и маршрут полетов. Насколько можно понять, самолеты взяты в лизинг и еще не выкуплены полностью.

Третье – в начале статьи мы уже приводили слова премьера о том, что авиакомпания потратила все до копейки: и полученные два года назад по долговым облигациям 340 миллионов евро, и предоставленный в апреле сего года с согласия Сейма кредит в размере 30 миллионов. Справедливости ради заметим, что часть этого кредита airBaltic вернула.

Четвертое – чтобы не допустить банкротства или для начала дефолта, то есть невозможности исполнить финансовые обязательства, руководство airBaltic уговорило держателей облигаций согласиться на то, чтобы проценты по облигациям просто прибавить к основной сумме долга (кредита). Фактически у держателей облигаций не было выхода – иначе бы они в итоге могли остаться ни с чем, ведь дефолт обесценил бы облигации.

Общие финансовые обязательства авиакомпании, если верить сеймовской оппозиции, уже достигли 1,8 миллиарда евро!

Еще 30 миллионов на ветер?

В общем, все плохо. Но, как говорят в Одессе, никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже! И чтобы такого сценария – полного краха – не допустить, правительство пошло на беспрецедентный шаг: был разработан спецзакон – «О мерах финансовой стабилизации airBaltic». Что же он предусматривает?

«Для стабилизации финансов airBaltic в установленном настоящим Законом порядке реализуют одно или несколько следующих мероприятий:

1) изменить договор о выданной обществу государственной ссуде в размере 30 000 000 евро с продлением срока выполнения невозвращенной основной суммы ссуды, накопленных процентов и других вытекающих из договора обязательств;

2) полностью или частично капитализировать любое требование, вытекающее из выданной обществу государственной ссуды в размере 30 000 000 евро;

3) капитализировать, конвертировать или иным образом преобразовывать вытекающие из принадлежащих государству облигаций общества требования в размере, не превышающем фактическую невозвращенную основную сумму принадлежащих государству облигаций, но не более 50 000 000 евро.

4) участвовать в обеспечении промежуточного финансирования обществу путем приобретения государством субординированных облигаций общества в размере не более 30 000 000 евро».

Примечательно, что еще до принятия закона звучало обещание, что срок возврата кредита в размере 30 миллионов продлевается до 31-го декабря 2026-го года. Однако в принятом законе эта дата не упоминается – просто предлагается продлить и все!

Будем реалистами: оставшуюся часть кредита с процентами airBaltic не вернет, равно как и не вернет следующие 30 миллионов, которые авиакомпании будут предоставлены лишь с одной целью – чтобы авиакомпания дотянула хотя бы до выборов, то есть до 3-го октября. Как вы понимаете, премьеру Кулбергсу меньше всего бы хотелось, чтобы авиакомпания перестала летать до выборов. А что же после выборов?

Без инвестора не взлетит

Поскольку едва ли власти даже после выборов рискнут выделить 600-700 миллионов евро, чтобы сохранить контрольный пакет airBaltic у государства, то остается только один вариант – найти стратегического инвестора. Это и предусматривает бизнес-план, который по требованию премьера был подготовлен руководством airBaltic и привлеченными консультантами еще до принятия спецзакона.

В плане говорится, что еще до конца года нужно привлечь финансирование в размере 225 миллионов и 100 миллионов вложить в основной капитал. Нельзя исключить ситуации, при которой... государству, то бишь налогоплательщикам, снова придется «в последний раз» спасать авиакомпанию.

Так или иначе, но закон о стабилизации был принят. Вместо «зеленых крестьян», ушедших в отказ, закон поддержали оппозиционные нынче «прогрессивные». И их решение выглядит совершенно логичным: почти три года «прогрессивные» отвечали за министерство сообщений и, стало быть, за airBaltic тоже. Поэтому теперь отказаться протянуть авиакомпании руку помощи – это значит рискнуть быть обвиненными чуть ли не в умышленном доведении авиакомпании до банкротства. Впрочем, в любом случае, и сегодня есть вероятность того, что airBaltic станет неплатежеспособным.

«Без стратегического инвестора airBaltic летать не сможет!», – предупредил руководитель компании. Кто бы сомневался!

Осталось дело за малым – найти этого инвестора. А еще хотелось бы узнать – ответит ли кто-то за доведение авиакомпании практически до неплатежеспособности и за потерю фактического контроля государством за авиакомпанией.