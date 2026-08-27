Латвийский совет по науке объявил конкурс проектов в рамках государственной исследовательской программы «Цифровые гуманитарные и социальные науки» на 2026–2029 годы. На реализацию одного проекта из государственного бюджета предусмотрено 1,2 миллиона евро.

Цель программы — развивать цифровую инфраструктуру гуманитарных и социальных наук, проводить исследования с ее использованием и разрабатывать рекомендации для различных целевых групп.

Особое внимание предполагается уделить цифровым ресурсам латышского языка. В частности, планируется развивать лексикографические ресурсы и языковые технологии, а также исследовать использование языка в цифровых СМИ и социальных сетях.

Программа предусматривает и дальнейшее развитие цифровых ресурсов ливского и латгальского языков. Кроме того, исследователям предстоит подготовить рекомендации по обеспечению доступности языковых и культурных ресурсов и возможностям их использования.

В рамках конкурса будет профинансирован один проект на сумму 1,2 миллиона евро. На его реализацию отводится 34 месяца.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября.

Таким образом, более миллиона евро государственного финансирования планируется направить на создание и развитие цифровых инструментов для исследования латышского языка и культуры, а также ливского и латгальского языкового наследия.