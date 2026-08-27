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Как говорят и пишут в интернете: на исследование латышского языка выделено 1,2 миллиона евро 1 180

Политика
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование латышского языка

ChatGPT

Латвийский совет по науке объявил конкурс проектов в рамках государственной исследовательской программы «Цифровые гуманитарные и социальные науки» на 2026–2029 годы. На реализацию одного проекта из государственного бюджета предусмотрено 1,2 миллиона евро.

Цель программы — развивать цифровую инфраструктуру гуманитарных и социальных наук, проводить исследования с ее использованием и разрабатывать рекомендации для различных целевых групп.

Особое внимание предполагается уделить цифровым ресурсам латышского языка. В частности, планируется развивать лексикографические ресурсы и языковые технологии, а также исследовать использование языка в цифровых СМИ и социальных сетях.

Программа предусматривает и дальнейшее развитие цифровых ресурсов ливского и латгальского языков. Кроме того, исследователям предстоит подготовить рекомендации по обеспечению доступности языковых и культурных ресурсов и возможностям их использования.

В рамках конкурса будет профинансирован один проект на сумму 1,2 миллиона евро. На его реализацию отводится 34 месяца.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября.

Таким образом, более миллиона евро государственного финансирования планируется направить на создание и развитие цифровых инструментов для исследования латышского языка и культуры, а также ливского и латгальского языкового наследия.

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#наука #культура #исследования #латгальский язык #латышский язык
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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