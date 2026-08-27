«Уровень военной угрозы и ее оценка не изменились. Риск прямого вторжения России в настоящее время остается низким», – сообщил в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Но расслабляться не стоит. Ринкевич предупреждает: «По-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки и гибридные операции. Фактически Латвия и другие страны НАТО и ЕС сталкиваются с ними регулярно».

Власти Латвии не сидят сложа руки. «Как структуры системы внутренних дел, так и Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий», – успокоил обывателей президент ЛР.

И, конечно, отдельная благодарность Соединенным Штатам. «Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности», – подытожил Эдгар Ринкевич.

Новый всплеск тревоги населения Латвии был вызван полетом директор Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву.

Как сообщал bb.lv, по неофициальной информации директор ЦРУ якобы узнал, что РФ подумывает о конфликте с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Не исключено, что Рэтклифф летал в Москву уговорить руководство РФ не нападать на страны Балтии.