Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич успокаивает паникеров – Россия вряд ли нападет на Латвию 0 150

Политика
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич: у нас все под контролем!

Эдгар Ринкевич: у нас все под контролем!

ФОТО: president.lv

«Уровень военной угрозы и ее оценка не изменились. Риск прямого вторжения России в настоящее время остается низким», – сообщил в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Но расслабляться не стоит. Ринкевич предупреждает: «По-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки и гибридные операции. Фактически Латвия и другие страны НАТО и ЕС сталкиваются с ними регулярно».

Власти Латвии не сидят сложа руки. «Как структуры системы внутренних дел, так и Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий», – успокоил обывателей президент ЛР.

И, конечно, отдельная благодарность Соединенным Штатам. «Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности», – подытожил Эдгар Ринкевич.

Новый всплеск тревоги населения Латвии был вызван полетом директор Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву.

Как сообщал bb.lv, по неофициальной информации директор ЦРУ якобы узнал, что РФ подумывает о конфликте с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Не исключено, что Рэтклифф летал в Москву уговорить руководство РФ не нападать на страны Балтии.

×
#НАТО #США #Латвия #безопасность #Россия #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Изображение к статье: автобус
Изображение к статье: микрофон
Изображение к статье: Науседа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше сохранялись
Дом и сад
Изображение к статье: Специи, закуски, шоколад, напитки, рыбные и мясные продукты: на выставке Riga Food 2026 на Кипсале.
Люблю!
Изображение к статье: Пять комнатных растений, которые стоит посадить для улучшения здоровья
Дом и сад
Изображение к статье: Зарядка смартфона: три распространенные ошибки пользователей
Дом и сад
Изображение к статье: у врача
Наша Латвия
Изображение к статье: Похищенную работу Пикассо нашли спустя восемь лет в пустующей квартире
Культура &
Изображение к статье: Как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше сохранялись
Дом и сад
Изображение к статье: Специи, закуски, шоколад, напитки, рыбные и мясные продукты: на выставке Riga Food 2026 на Кипсале.
Люблю!
Изображение к статье: Пять комнатных растений, которые стоит посадить для улучшения здоровья
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео