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Русофобу не понравился «зеленый скотч» на фасаде театра Чехова - он подал жалобу 4 1066

Политика
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрис Улманис

Юрис Улманис

Публицист направил запрос в различные учреждения

Борец с Русским театром им. М. Чехова публицист Юрис Улманис решил продолжить кампанию против этого заведения культуры - теперь он протестует против того, как театр отреагировал на требование убрать русский язык с афиш и с вывески театра. Как известно, театр просто заклеил русские слова зеленой лентой. Улманис усмотрел в этом... проявление нелояльности и определенную форму протеста. "От слов к делу! Сегодня подал официальный запрос министерству культуры, в Рижскую думу и в Центр госязыка в связи с длительным гибридным протестом театра Чехова в виде «зеленого скотча» в сердце Старой Риги.

Финансируемое государством учреждение не может демонстрировать в публичном пространстве неряшливость и пассивную агрессию в отношении государственного языка Латвии за деньги налогоплательщиков. Городская среда и руководство госкомпаний должны быть лояльны основным ценностям Латвии. Это вопрос не только эстетики, это вопрос национального достоинства. Ждем официальных ответов в течение одного месяца!" - сообщил в социальной сети X Юрис Улманис.

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#Латвия #язык #театр #культура #социальные сети #русофобия #политика
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Эдуард Эльдаров
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