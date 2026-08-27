Борец с Русским театром им. М. Чехова публицист Юрис Улманис решил продолжить кампанию против этого заведения культуры - теперь он протестует против того, как театр отреагировал на требование убрать русский язык с афиш и с вывески театра. Как известно, театр просто заклеил русские слова зеленой лентой. Улманис усмотрел в этом... проявление нелояльности и определенную форму протеста. "От слов к делу! Сегодня подал официальный запрос министерству культуры, в Рижскую думу и в Центр госязыка в связи с длительным гибридным протестом театра Чехова в виде «зеленого скотча» в сердце Старой Риги.

Финансируемое государством учреждение не может демонстрировать в публичном пространстве неряшливость и пассивную агрессию в отношении государственного языка Латвии за деньги налогоплательщиков. Городская среда и руководство госкомпаний должны быть лояльны основным ценностям Латвии. Это вопрос не только эстетики, это вопрос национального достоинства. Ждем официальных ответов в течение одного месяца!" - сообщил в социальной сети X Юрис Улманис.