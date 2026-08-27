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Снова требуют полного запрета поездок в Россию 5 2186

Политика
Дата публикации: 27.08.2026
grani.lv
Изображение к статье: автовокзал Риги

«Национальное объединение» намерено добиться полного прекращения пассажирских перевозок в Россию. Сделать это, по мнению партии, очень просто: надо, чтобы Минсообщения не продлевало лицензии перевозчикам.

На сегодняшний день, невзирая на все строгие окрики, ограничения и предупреждения, продолжают ежедневно курсировать рейсы Рига - Москва, которые обеспечивает компания Norma-A. Её лицензия на этот маршрут заканчивается 9 января 2027 года.

Между тем, заявляют в «Нацобъединении», «каждый регулярный рейс в Россию — это потенциальный канал для разведки, вербовки и провокаций против жителей Латвии и государственной безопасности».

В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига - Москва было перевезено 9079 пассажиров, причём летом спрос вырос более чем на четверть. А значит на четверть, по мнению «НО», выросли и риски.

«Нацобъединение» напоминает, что еще в феврале 2025 года подало в Сейм законопроект о запрете пассажирских перевозок в РФ и РБ и обратно, но он был отклонён. Поэтому в ноябре 2025 года оно подало запрос тогдашнему министру сообщения с требованием разъяснить, почему запрета всё ещё нет. А в нынешнем году, находясь в коалиции, «НО» неоднократно поднимало этот вопрос на совещании по сотрудничеству партий.

В конце концов Минсообщения дрогнуло под этим напором: информация на портале правовых актов свидетельствует, что оно подало на согласование поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают запрет на выдачу новых разрешений, перерегистрацию существующих разрешений или отмену выданных разрешений на пассажирские перевозки автобусами (в том числе транзитные) в Россию и Беларусь.

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#разведка #Латвия #транспорт #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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