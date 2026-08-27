Кредиторы ликвидированного публичного учреждения «Московский культурно-деловой центр — Дом Москвы», управляющего так называемым «Дом Москвы» в Вильнюсе, не могут списать его долги и передать их в управление муниципалитета города.

27 августа Апелляционный суд Литвы постановил, что объект незаконной постройки не может быть продан и, следовательно, не может быть передан властям Вильнюса. Решение Вильнюсского окружного суда от 8 июля осталось без изменений.

«Суд первой инстанции, установив фактические обстоятельства дела, надлежащим образом изучил и оценил собранные доказательства, правильно применил материально-правовые нормы, регулирующие процедуру банкротства, и выводы суда первой инстанции соответствуют совокупности собранных доказательств», — постановил Апелляционный суд.

В то время Дом Москвы утверждал, что суды ранее признали это учреждение застройщиком здания, и поэтому объект следует привести в порядок — продать или списать — в рамках процедуры банкротства.

Кроме того, Дом Москвы отмечает, что находится в состоянии неплатежеспособности и, следовательно, не может снести здание: «Суд ранее предоставил Строительной инспекции право самостоятельно снести здание и взыскать расходы с компании. Передача собственности муниципалитету не отменяет этот механизм и не препятствует Строительной инспекции проводить работы по сносу».

При этом, вильнюсские власти утверждали, что решение кредиторов было необоснованным, и что муниципалитет не обязан брать здание под свой контроль, поскольку по закону учреждение не могло им распоряжаться.

Согласно решению Апелляционного суда, закон запрещает утилизацию несанкционированных строительных объектов.

«До тех пор, пока не будут устранены последствия несанкционированного строительства (реконструкции) (...), решение о реализации прав и обязанностей собственника при легализации реконструкции сооружения (его частей) не может быть принято», — говорится в постановлении суда.

По мнению Апелляционного суда, Вильнюсский региональный суд справедливо признал решение кредиторов недействительным.

Решение о списании Дома Москвы было принято кредиторами — Государственной налоговой инспекцией и Фондом социального страхования — 6 мая в соответствии с Законом о несостоятельности юридических лиц, который предусматривает передачу списанного здания в ведение администрации муниципалитета, на территории которого оно находится.

Агентство BNS сообщало, что переговоры по мирному соглашению проводились по инициативе Министерства окружающей среды. Цель состоит в том, чтобы договориться о том, что Cтроительная инспекция больше не будет нести ответственность за снос здания, и эта ответственность будет передана другой стороне — компании, которая будет выполнять работы за свой счет или за счет других частных средств, с предложением, чтобы ответственность также мог взять на себя муниципалитет.

Глава Cтроительной инспекции Альбертас Станисловайтис в конце июня сообщил агентству BNS, что муниципальный спор по поводу конфискации Дома Москвы осложняет возможность заключения мировой, но не останавливает процесс. Он также отметил, что пока неясно, когда можно будет согласовать содержание контракта.

Бывший министр Каститис Журомскас заявил агентству BNS в середине мая, что между Строительной инспекцией, и компанией, которая возьмет на себя ответственность за снос постройки за свой счет, будет подписано мирное соглашение.

После подписания соглашения об урегулировании спора его еще предстоит утвердить в суде. Виктория Шинкунене, представитель Строительной инспекции, сообщила агентству BNS, что, согласно законодательству, спор может быть урегулирован соглашением об урегулировании спора на любом этапе процесса.

Мэр столицы Валдас Бенкунскас ранее заявлял, что соглашение может быть достигнуто осенью.

Идея строительства «Дома Москвы» недалеко от центра столицы и нового делового и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис» разрабатывалась с 2004 года.

В декабре 2016 года Вильнюсский городской окружной суд признал недействительным выданное муниципалитетом разрешение на строительство и обязал застройщика, государственную организацию «Московский культурно-деловой центр «Дом Московы», получить новое разрешение и реконструировать здание в соответствии с ним.

Если учреждение этого не сделает, оно обязано снести здание, а если это обязательство не будет выполнено, в 2022 году Строительная инспекция была уполномочена организовать снос...