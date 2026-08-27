"Партнеры прежде всего решают разногласия во взаимных консультациях и публичных коммуникациях воздерживаются от личных нападок или действий, которые могут снизить доверие общества к правительству или Сейму", - говорится в коалиционном договоре. Но когда до выборов остается уже чуть более месяца - уже не до каких-то коалиционных договоров и размышлениях об уровне доверия общества к правительству и Сейму! Сейчас действует другой принцип - спасайся, кто может и как может! Правящие партии оказались в режиме выживания. Реальность такова, что из четырех коалиционных сил - "Новое Единство", Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список, - рейтинг растет только у последней. Остальные три политических силы вообще рискуют остаться за бортом следующего парламента!

В этой ситуации премьеру Кулбергсу уже не стоит рассчитывать на то, что это правительство успеет до выборов принять те или иные важные решения. Повестка дня коалиции будет наводнена предвыборными, популистскими инициативами. Чего стоит вчерашнее предложение министерства климата и энергетики (читай — Национального объединения, которое курирует это ведомство) о введении в приграничных территориях режима чрезвычайной ситуации! Аргументы для объявления ЧП во всем приграничьи просто смехотворные — залет нескольких дронов и периодические попытки нелегальных мигрантов проникнуть в Латвию!

Даже главе правительства стало нехорошо, когда он познакомился с этим гениальным документом. Не нужно быть премьером, чтобы понять, к каким последствиям может привести введение режима ЧС по-существу чуть ли не во всей Латгалии и части Земгале! Про инвестиции и развитие региона тогда можно будет просто забыть!

После жесткой критики со стороны премьера министерство климата отозвало свое предложение. Кстати, это очень пикантно, что режим ЧС предлагает ввести именно это ведомство, а не МВД или минобороны, что было бы логично! Экзамены без оценки?

Зато еще одно предложение уже другого министерства, которое контролирует Нацобъединение, - образования и науки, - пока не отозвано, хотя против него категорически выступили представители «Нового Единства» и Союза зеленых и крестьян. Итак, минобраз хочет уже с нового учебного года ввести для выпускников 9-ых классов обязательных централизованный экзамен по естествознанию, но при этом предлагается отменить минимальную оценку (10%), позволяющий получить аттестат об окончании основной школы. Нацобъединение так обиделось на партнеров за неприятие этой «реформы», что представитель этой партии даже проигнорировал последнее заседание коалиционного совета. В кулуарах власти признают: атмосфера в правительстве крайне накалилась. Тому подтверждение - и тщетные попытки уговорить партнеров по правительству поддержать в Сейме инициативу о том, чтобы предусмотреть и в новом Законе об иммиграции возможность получить ВНЖ в обмен на покупку недвижимости.

Очевидно, что в сентябре, когда партии вступят в "последний бой" за новый Сейм, нормальная работа правительства будет практически парализована. Максимум, что сможет сделать это правительство - принять какие-то технические решения.