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Если завтра война... 1 345

Политика
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Кажоциньш

Янис Кажоциньш

Эксперт оценил возможность нападения на Латвию.

Неожиданный "тайный" визит шефа ЦРУ в Москву транзитом через Ригу породил массу слухов, домыслов и гипотез. Одна из версий, получившая широкое распространение в мировых СМИ - руководитель могущественной разведслужбы побывал в России в том числе и для того, чтобы отговорить Кремль от нападения на территорию НАТО и, в частности, на страны Балтии. В Латвии опять заговорили о военной угрозе.

Вот как это в интервью ТВ-3 прокомментировал бывший шеф Бюро защиты Конституции, а ныне старший исследователь центра геополитических исследований Янис Кажоциньш:

"Вспомним, что в российской гибридной войне очень важен и психологический момент, когнитивная война. Лучше всего запугать тех, кто больше всего поддерживает Украину. Как их запугать? Дать понять, что сейчас нападут именно на них, то есть на нас, и что нам будет очень плохо."

Кажоциньш также особо подчеркнул, что прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет. Более реальным риском являются гибридные атаки или провокации, связь которых с Россией было бы трудно немедленно доказать, но целью которых может стать проверка действия пятой статьи НАТО."

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#НАТО #интервью #разведка #Латвия #угроза #гибридная война #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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