Общественный активист Зигурдс Стрикис в социальной сети X не скрывает своего возмущения: "Когда Рижское латышское общество прекратит сдавать свои помещения в аренду для русских мероприятий? 6 сентября в доме общества запланирован гастрольный тур труппы русского театра."

Его негодование разделяет и депутат Рижской думы Лиана Ланга, которая знает "рецепт от русификации":"Знаете, почему это возможно? Потому что в наших законах не признано преступление русификации и русский язык считается таким же иностранным, как французский и японский." Политик обещает принять Декларации о преодолении последствий русификации.