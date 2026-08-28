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«Когда прекратят сдавать в аренду помещения под русские мероприятия?» 1 301

Политика
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом латышского общества

Дом латышского общества

Обещают принять Деклараци против русификации.

Общественный активист Зигурдс Стрикис в социальной сети X не скрывает своего возмущения: "Когда Рижское латышское общество прекратит сдавать свои помещения в аренду для русских мероприятий? 6 сентября в доме общества запланирован гастрольный тур труппы русского театра."

Его негодование разделяет и депутат Рижской думы Лиана Ланга, которая знает "рецепт от русификации":"Знаете, почему это возможно? Потому что в наших законах не признано преступление русификации и русский язык считается таким же иностранным, как французский и японский." Политик обещает принять Декларации о преодолении последствий русификации.

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#театр #социальные сети #политика
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Эдуард Эльдаров
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