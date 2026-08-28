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После требования прокуратуры - ищут способ сноса «Дома Москвы» 0 1203

Политика
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снос здания

ИИ

После того как прокуратура потребовала от Строительной инспекции незамедлительно исполнить судебное решение о сносе так называемого «Дома Москвы» в Вильнюсе и высказала замечания по проекту мирного соглашения, глава инспекции заявил, что выбранный курс будет пересмотрен. По его словам, будут приняты решения о сносе здания в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

«Позиция ГИПТ остается неизменной: решение суда должно быть исполнено, а незаконно возведенное строение — снесено. До сих пор мы искали законные решения, которые позволили бы сделать это эффективно и, по возможности, без привлечения средств государственного бюджета.

Оценив изменившиеся юридические обстоятельства и замечания прокуратуры, мы пересмотрим выбранную модель реализации и примем решения о конкретных дальнейших шагах, чтобы здание было снесено в кратчайшие сроки и максимально экономично», — приводятся в сообщении слова начальника Государственной инспекции по территориальному планированию и строительству (ГИТП) Альбертаса Станисловайтиса.

Представитель ГИТП Виктория Шинкунене сообщила BNS, что в понедельник планируется обсудить замечания прокуратуры с мэрией Вильнюса и администратором по неплатежеспособности Šatrijos biuras. Кроме того, инспекция не намерена обжаловать предписание прокуратуры в суде.

«ГИПТ оценила предупреждение Вильнюсской окружной прокуратуры касательно исполнения судебного решения о сносе „Дома Москвы“ и не воспользуется возможностью его обжаловать», — заявила BNS Шинкунене.

«Поскольку прокуратура выразила сомнения по поводу некоторых положений готовящегося проекта мирного соглашения, ГИПТ дополнительно оценит их и пересмотрит проект», — добавила она.

По словам Шинкунене, для мирного соглашения существенное значение имеют и судебные решения, согласно которым «Дом Москвы» не может быть передан Вильнюсскому самоуправлению.

«С учетом этого решения суда и замечаний прокуратуры по проекту мирного соглашения, проект будет пересмотрен, а ГИПТ совместно с другими участниками процесса примет решение о дальнейшем способе исполнения судебного решения», — пояснила представитель Строительной инспекции.

Как сообщало агентство BNS, в январе мэр столицы обратился в правоохранительные органы в связи с тем, что недостроенный «Дом Москвы» не сносится уже более четырех лет. После этого Вильнюсская окружная прокуратура вынесла Строительной инспекции предписание в срочном порядке исполнить судебное решение о демонтаже объекта.

В прокуратуре также подчеркнули, что мирное соглашение должно соответствовать законодательству и не противоречить общественным интересам.

Подробнее о ситуации читайте здесь

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#прокуратура #Вильнюс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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