Бюро по защите Сатверсме (SAB) заявляет, что в настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии. Однако спецслужба обращает внимание на ряд признаков, которые могут указывать на потенциальные планы Москвы в долгосрочной перспективе. Особую обеспокоенность SAB вызывает то, что восприятие Латвии Россией становится все более похожим на то, каким было ее восприятие Украины до начала войны.

В настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии, хотя ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе, признали в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

По оценке SAB, при режиме Владимира Путина продолжает господствовать искаженное восприятие угроз, чему способствуют растущая закрытость кремлевской элиты и отсутствие критических мнений внутри нее. Отношение России к западным странам, в том числе к Латвии, становится все более обостренным и агрессивным. SAB в сотрудничестве с другими разведывательными службами и службами безопасности ЕС и НАТО следит за ситуацией и событиями в регионе.

Наблюдения SAB свидетельствуют, что восприятие Латвии Россией становится все более похожим на то, каким было восприятие Украины Россией до начала войны. Это может способствовать более агрессивным действиям России в течение более длительного периода времени, тем самым существенно увеличивая риски безопасности для Европы.

В настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии, хотя ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе. Одновременно информационная активность России, в том числе ее риторика, стала более обостренной и провокационной, отмечает SAB и в качестве примеров называет необоснованные обвинения, прозвучавшие в мае 2026 года, в причастности Латвии к налетам украинских беспилотников на Россию, а также распространение ложной и искаженной информации в связи с проверками знания государственного языка.

По оценке SAB, усиленная информационная активность России, которой, весьма вероятно, способствуют также экономические и другие внутренние проблемы России, является попыткой оказать давление как на Латвию, так и на союзников с целью уменьшить поддержку Украины.

Как сообщалось, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) также признал, что в настоящее время прямых военных угроз для Латвии нет, однако одновременно НВС учитывают возможность гибридных провокаций со стороны России.

Он отметил, что у границ Латвии не наблюдается усиленного присутствия вооруженных сил государств-агрессоров. Зимой 2021 года российские войска после военных учений остались у границ Украины, после чего последовало полномасштабное вторжение. В настоящее время нет обстоятельств, которые позволяли бы аналогичному сценарию повториться в Балтийском регионе.

В то же время НВС учитывают возможность гибридных провокаций со стороны России. Кроме того, из-за продолжающихся в Украине боевых действий нельзя исключить повторного проникновения иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии. НВС предпринимают конкретные действия для снижения рисков гибридных угроз, отметил командующий НВС.

Уже сейчас обеспечивается усиленная поддержка Государственной пограничной охраны, чтобы удержать организаторов нелегальной миграции от продолжения их деятельности, а также выявлять и задерживать незаконно пересекающих границу лиц.

Также сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предупредил российских должностных лиц о недопустимости эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, сообщили в среду интернет-изданию Politico два информированных источника.

«Главной целью визита Рэтклиффа было предупредить об эскалационных действиях против стран Балтии», — заявил один из источников.

Второй источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирана.

Ранее газета The Wall Street Journal также сообщила в среду, что Рэтклифф предупредил Россию о недопустимости нападения на государства — члены НАТО.

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, уровень военной угрозы и ее оценка не изменились, а риск прямого вторжения России в настоящее время является низким.

В то же время президент отметил, что по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки и гибридные операции. Фактически Латвия и другие государства НАТО и Европейского союза сталкиваются с ними регулярно. Как система внутренних дел, так и Национальные вооруженные силы и союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил он.

Таким образом, непосредственной военной угрозы для Латвии сейчас не фиксируется, и признаков сценария, подобного тому, который предшествовал вторжению России в Украину, у латвийских границ нет. В то же время SAB обращает внимание на долгосрочные риски: отношение Москвы к Латвии становится более агрессивным, а ее восприятие страны все больше напоминает отношение к Украине до начала войны.